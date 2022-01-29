Yeşilçam’ın efsanevi ismi Kadir İnanır, Armis ile ekranlarda

Tüketici beklentilerini göz önünde bulundurarak yatak, baza, başlık, komodin, puf, sofa, ev tekstili, kullanıcılarının beğenisine sunan Armis, yüksek teknolojili üretimiyle geliştirdiği sağlıklı ve kaliteli ürünleri ile fark yaratıyor.

2022 koleksiyonunu “Yatak ciddi bir iştir.” sloganıyla ekranlara taşıyan Armis, yeni yılın ilk reklam filminde Kadir İnanır ile yatağın omurga sağlığına etkisine, yay ve kumaş kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor. Kadir İnanır, yatak almanın son derece ciddi bir iş olduğunu vurguluyor, şarkı ve danslarla süslenmiş uçuk vaatli yatak reklamlarına gönderme yapmayı da ihmal etmiyor. Gün boyu dinç ve sağlıklı kalmak için konforlu uyumanın önemine değinen Armis’in yeni reklam filminde Kadir İnanır, “Yatak önce aklına yatacak.” mesajıyla tüketiciyi bilinçli olmaya davet ediyor.