Yesevi Havacılık Lisesi, TEKNOFEST’te birinci oldu

TEKNOFEST 2020’ye katılan Yesevi Havacılık Lisesi’nden 4 takım, farklı kategorilerde finallerde yarıştı. Gaziantep Alleben Göleti’nde düzenlenen TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na sabit kanatta ve döner kanatta iki takımla katıldı. Bu yarışmada 289 lise arasında rapor aşamasını 79 takım geçti ve finale kaldı. Sabit kanat takımı son 20 takım arasında kıyasıya mücadele etti. Döner kanat takımı ise saniye farkı ile Türkiye 4.’sü olarak mansiyon ödülü kazandı.



Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020 Gaziantep’e “akıllı ulaşım” ve “uçan araba” kategorilerinde katılan iki takım finallere kaldı. Uçan araba kategorisinde yarışan “Yesevi Lagari” takımı, 534 takım içinde son 10 takım arasında mücadele etti. Akıllı ulaşım kategorisinde yarışan “Yesevi Göktürk” takımı ise Türkiye 1’incisi oldu. Yesevi Göktürk ekibi, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“Okulumuzun doğru yürüyüşüne koronavirüs engel olamadı”

Yesevi Havacılık Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kodalak, havacılık yarışmalarındaki başarıları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bizler, 21 asırdır ırkımızın kutlu hedeflerini terk etmeyenleriz.” diyerek, şu ifadeleri kullandı; “İstikbali idealde, ideali göklerde bilmenin şuuruyla insanı merkeze aldık. Eğitim anlayışımızı örgüleştirirken, bilim ve tekniği, irfani bir kavrayışla, ‘bilmek yapabilmektir’ ölçüsüne nispet ederek, temel politikamız haline getirdik. Okulumuzun bu ideal ve anlayışına doğru yürüyüşüne asrın belası koronavirüs engel olamadı. Sadece birazcık hızımızı kesmiş olabilir. Bu ideallerimize yürürken bizlere kıymetli desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen DEVLET-İ EBED MÜDDET platformunun kıymetli üyelerine ve Yavuz abimize teşekkür ediyoruz.” Kodalak, "Ne zaman uçacağını bilmeyen bir kuşa kanatları fayda etmez." bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

Ali Kodalak’tan teşekkür mesajı

Ali Kodalak, ayrıca, yarışmalarda emeği ve desteği olanlara teşekkür mesajı yayınladı. Kodalak, bu yarışmaların 21 Eylül 2019 tarihinde ilanından itibaren hazırlıklara başladıklarını belirterek, bu zorlu süreçte mücadele eden öğretmenlere, öğrencilere ve destek olan velilere teşekkür etti. Finallere kalan ekiplerde bulunan 11 öğrencinin hem yarış parkurlarında hem sosyal yaşantı anlarındaki duruşlarını da takdir eden Ali Kodalak, “Bu süreçte en az bizler kadar heyecanlanıp her an bizlerin heyecanına ortak olup arayıp soran, mesaj atan, sosyal medya platformlarımızdan yorum yapıp destek olan velilerimize; kurumumuzun yanında bulunan ve Gaziantep’e yola çıkışlarımızda kolaylık sağlayan İstanbul İl Millî Eğitim ve Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. Kodalak, mesajında; Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Haluk Bayraktar, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e de teşekkürlerini iletti.