YES Türkiye Fuarı Kasım 2021’de İstanbul’da

YES Türkiye Fuarı’na Türkiye’deki yazılım şirketlerinin yanı sıra bölgedeki 12 farklı ülkeden 27 şirketin katılması beklenirken, 4 gün boyunca fuarı 10 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor

YES Türkiye Fuarı kapsamında ülkemizde bulunan Türk şirketlerinin yanı sıra yazılımın devleri arasına giren şirketler de geliştirdikleri yeni teknolojilerin ayrıntılarını ziyaretçilere aktaracak. Fuarda 12 farklı ülkeden satın alma heyetlerinin temasları ve yapılacak olan ikili görüşmeler sonrasında şirketlerin 50 milyon dolarlık iş birliği anlaşmasına imza atması bekleniyor.

Yazılım endüstrisinin kalbi 10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul’da atacak. No On Fuarcılık tarafından İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Yazılım Endüstrisi ve Sanayisi Fuarı, Türkiye’de uzun zamandır ihtiyaç duyulan bir eksikliği tamamlamak ve yazılım sektöründe global başarılara imza atan şirketlerimizi bir araya getirmek amacıyla düzenlenecek.

Milli Teknolojilerimiz dünyaya açılacak

No On Fuarcılık Genel Müdürü Sadık Koca, Türkiye’de bölgesel ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren 40 binin üzerinde yazılım şirketi bulunduğunu, 2019 yılı sonu itibariyle toplam bilişim pazarının büyüklüğünün 152,7 Milyar Türk Lirası seviyesinde olduğunu söyledi. Koca, bu rakamlara göre dünya yazılım ticareti hacminden sadece yüzde 0,2 oranında pay aldığımıza dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Ülkemizin global olarak bu sektörde hak ettiği yeri alabilmesi, bölgesel ve yerel ölçekteki sektör temsilcilerini büyük aktörlerle buluşturup iş geliştirmelerine fırsat sunabilmek için elimizde bulunan bu önemli fırsatın en iyi şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Yazılım, bilişim, medya, savunma sanayii, otomotiv, eğitim, sağlık, eğlence, dijital hizmetler, finans kuruluşları gibi farklı sektör liderlerini, start-up’ları ve Türkiye’deki birçok teknoloji transfer ofislerini, teknokentleri, ülkemizde ilk kez yerli ve milli bir organizasyonda; YES Türkiye’de, Yazılım Endüstrisi ve Sanayisi Fuarı’nda bir araya getireceğiz.”

Fuar her yıl büyüyecek

Sadık Koca, YES Türkiye’ye katılan markaların ürün ve teknolojilerini doğrudan tanıtma imkânı bulurlarken ziyaretçilerin de teknolojideki son gelişmeleri, yeni ortaya çıkan inovasyonları birebir yerinde görerek deneyimleyebileceklerini aktardı. Aynı zamanda fuar sayesinde bilişim profesyonellerinin, iş adamları, öğrenciler, akademisyenler ve melek yatırımcılara, ürünlerini, çalışmalarını ve keşiflerini tanıtabileceklerini sözlerine ekleyen Koca, YES Türkiye’nin sektör uzmanlarıyla da B2B ikili görüşmeler yapabileceği bir platform olacağını, bireysel, bölgesel, ulusal ve uluslararası katılımcıları bir şemsiye altında toplayarak yazılım sektörümüzün ihtiyacı olan büyüklüğe ulaşması için gerekli olan ivmeyi sağlayan önemli bir fuar olacağını belirten Koca, “YES Türkiye Fuarı, her yıl düzenlenecek fuarın yanı sıra yıl boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle de ulusal ve uluslararası ölçekte sektörün büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.” dedi.