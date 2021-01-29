YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMLE DAHA FAZLA KATMA DEĞERLİ İHRACAT

Neden Pimtaş Plastik Borular

Türkiye’ de kullanım alanları genişleyen ve giderek artan plastik boruları sadece içme suyunda değil tarım sulama, peyzaj, turizm, kanalizasyon, atık suların temiz içme suyuna dönüşümüne kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca U-PVC hammaddesi istenildiği kadar tekrar eritilip tekrar işlenerek kullanabildiğinden hem ekonomik ömrü devam eder hem de çevre temizliği sağlar.

İçme suyu nakli gibi hassas alanlarda kullanılmak için son derece hijyenik bir hammaddedir.

Esnemez demir borulara göre çok daha dayanıklıdır.

Plastik boru hafifliği sebebiyle nakliye ve taşımada kolaylık, ekonomiklik sağlar.

Pürüzsüz yüzeyleri sayesinde su pompalamak için gereken enerji düşer.

Paslanma, aşınma ve kimyasallara ve darbelere karşı dayanıklıdır.

Hizmet ömrü 15 ile 100 yıl arasındadır. (ortalama 60 yıl)

Çevre dostudur. Bakteri, böcek ve diğer kemirgenler tarafından zarar verilemez.

Çok iyi ısı, ses, elektrik izolasyonuna sahiptir.

İleri teknoloji ile çevreci üretim

Çevre dostu olan Pimtaş Plastik, Sıfır Atık Yönetim Sistemini uygulayan ilk özel şirket olma başarısını gösterdi. Özellikle gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına sıfır atık sorumlu endüstriye önem vermekteyiz.

Yerli ve Milli Üretimle Daha Fazla Katma Değerli İhracata İmza Atacağız

Hedeflerimize ulaşmak için yerli ve milli üretimimizi artırarak, yerli üretimle daha fazla katma değerli ürünler üretip ihracat ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Türkiye pazarına özel yeni ürünler geliştirdik. Bu yeni ürün yelpazesi Türkiye pazarındaki konumumuzu daha da ileri taşımamızı sağladı. Ekonomimizin büyüme eğilimindeki üretkenlik artışı etkili oldu. Bu büyüme modelini ihracata yönelik teşvikler ile destekliyoruz. İhracatımızı artıracak inovatif ürünler geliştirmeyi ve büyümeye devam etmeyi, ülkemiz, sektörümüz, iş ortaklarımız ve toplumumuz için sürekli katma değer katmayı hedefliyoruz. Lojistik ağımızda ki gücümüze güç katarak liderliğimizi ve kalitemizi her alanda korumaya devam edeceğiz.

Arkamızdaki Yılların Tecrübesini Geleceğe Taşıyoruz

Bugüne kadar plastik sektöründe birçok ilki gerçekleştiren Pimtaş Plastik, son yıllarda yurt içi ve yurt dışında büyümeye odaklanıyor. Her yıl bir öncekinden daha emin adımlarla yollarına devam ettiklerini belirten Pimtaş Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Tahmaz ‘Bu doğrultuda pazarda mevcut konumumuzu koruyarak yeni pazarlara açılmak, yerli üretim ve tüketimi desteklemek, üretim faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeler yapmak, Ar Ge faaliyetlerimizi arttırmak ve kontrollü üretim yapma stratejilerimizle önümüzdeki yıllarda da emin adımlarla ilerleyeceğiz’ diyor. Amacımız şirketimizi her gün bir önceki günden ileriye taşımak. Yıllar öncesine dayanan üretimle bu sorumlulukla yürüttüğümüz inovatif ürün çalışmaları ve sektöre ilkleri kazandıran ürünlerimizle yolumuza devam ediyoruz ve değer katmaya devam edeceğiz.