Yerli teknoloji firmasında yönetimin yüzde 80’i kadın

Samsun’daki fabrikasında yerli teknoloji üreten reeder’da yönetim kurulu değişikliği yapıldı. Genişletilen yönetim kurulunun yüzde 80’i kadın üyelerden oluşuyor. Yapılan yönetim kurulu toplantısında Sezen Sungur Saral İnovasyon ve Sürdürülebilirlikten sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sibel Sungur Çöl İnsan Kaynakları ve Finans Biriminden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Ayşegül Kocaoğlu Satış ve Pazarlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Maggie Fu Teknoloji Transferinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Uygar Saral ise Ar-Ge Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Hedef global teknoloji markası olmak

Yönetim kurulu değişikliğin reeder’ın inovatif teknolojileri yakından takip eden bir dünya markası olma hedefi doğrultusunda yapıldığını belirten reeder kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral, “Teknolojiyi herkes için erişilebilir kılma misyonu ile çıktığımız bu yolda; hem her biri alanında uzman yönetim kadromuz hem de çalışanlarımızla yapay zeka, giyilebilir teknolojiler ve Nesnelerin İnterneti (IoT) alanlarında geliştirdiğimiz ürünlerle Türkiye’den dünyaya açılan global bir marka olmayı hedefliyoruz” dedi. Amerika ve Çin arasında oluşan ticari gerilim ve pandemi sürecinin tüm ülkeleri her alanda yerli üretime teşvik eden inisiyatifler almaya zorladığına değinen Saral, Türkiye'nin yakın geleceğin teknolojileri için bir üretim üssü potansiyeli taşıdığını belirtti.

reeder kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral

reeder’da çalışanların yüzde 60’ı kadın

2018 ve 2019 yıllarında üst üste 2 kere “Yılın Kadın Girişimcisi” seçilen Sezen Sungur Saral, “reeder’ın kurucu ortağı olarak ben de bir kadın girişimciyim. Aynı zamanda KAGİDER Yönetiminde de aktif bir şekilde görevimi sürdürüyorum. Ülkemizde ne yazık ki hala yüzde 30 seviyelerinde olan kadınların iş hayatına katılma oranının artması için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Bu nedenle kadın çalışan oranı yüzde 60 olan bir şirketin kurucu ortağı olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum. reeder’da, özellikle de teknoloji gibi kadınların düşük temsiliyette olduğu bir sektörde, kadınlara her alanda iş fırsatı tanıyarak yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

İkinci fabrika ile üretim de istihdam da üç katına çıkacak

Karadeniz bölgesinin ilk ve tek teknoloji yatırımı olan fabrikasını 2017 yılında Samsun’da açan yerli teknoloji firması reeder’da 200’ü aşkın kişiye istihdam sağlanıyor. Samsun’da şu anki fabrikasının iki katı kapasiteye sahip ikinci bir fabrika yatırımı daha yapan firma, 2021 yılı içerisinde yeni fabrikasını devreye alarak üretim kapasitesini de istihdamı da üç katına çıkarmayı hedefliyor.