Yerli Malı Haftasında Reis, Üretime Destek için “Bakliyat Köylerini” Büyütüyor

Asırlardır tarım ülkesi olarak bilinen Türkiye, dünyadaki endemik türlerin çoğunu içinde barındırması, buğday ve baklagillerin anavatanı ve gen merkezi olması bakımından avantajlı bir konumdadır.

Anadolu’muzda bulgurdan pirince, mercimekten nohuta, fasulyeye kadar dört tarafı binbir bereketle dolu olan topraklarımızda, Reis olarak yerli üretime katkı sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz.

Bu sorumluluk bilinciyle başlattığımız “Bakliyat Köyü” projemizle tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasını, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için milli ve yerel tohumların korunmasını amaçlıyoruz.

Bolu’nun Çamyayla Köyü’nde 60 dönümlük alanda toprağın azot ihtiyacının karşılanmasında önemli rolü olan baklagillerin üretimini gerçekleştirirken, Samsun’un Bafra ilçesinde ise yaklaşık 480 dönümlük arazi üzerinde Trakya Araştırma Enstitüsü’nden alınan 3 çeşit çeltik tohumunun ekimini yaptık.

“Bakliyat Köylerimizin” bölgelerini genişleterek daha çok üreticiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemizin tarım kaynaklarının değer bulmasına katkı sağlamak için üreticilerimiz ile 2021 yılı ekim bölgeleri ve ürünler ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Sürdürülebilir bir üretim sistemiyle tarım ve gıda sektörünü imece usulüyle geleceğe hazırlamalıyız. Türkiye’de tarım sektörü büyümenin en önemli dinamiği olacaktır.

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