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Yerli Bıçak Setiyle Kesme İşlemleri Artık Daha Keyifli
Mutfakta hayatımızın en büyük kurtarıcısı olan Bambum, hizmetine sunduğu Sharpy Bıçak Seti ile kullanıcılarına büyük kolaylık sağlıyor. Soyma, doğrama, sıyırma, fileto ve şef bıçağından oluşan farklı boyutlardaki 5 parçanın yanında bir de bıçak standını kullanımınıza sunan Bambum, tüm kesme işlemlerinizi tek bir sette buluşturuyor. Benzersiz tasarımıyla mutfağınıza şıklık katacak bu yerli ürün, aynı zamanda paslanmaz çelik yapısı ve ergonomik saplarıyla da fark yaratıyor.
İş Dünyası 19.07.2022, 10:07
Estetik, çevreci ve doğal ürünleriyle mutfaklara şıklık katan Bambum, 5 adet farklı özelliklere sahip bıçak ve 1 adet bıçak standından oluşan Sharpy Bıçak setini kullanıcılarının hizmetine sundu.
Mutfağınızdaki kesme işlemlerinizi büyük bir zevke dönüştüren Bambum, yüzde yüz yerli üretim olan Sharpy Bıçak setinde uzun ömürlülüğü esas aldı. Ergonomik saplı soyma, doğrama, sıyırma, fileto ve şef bıçaklarından oluşan Sharpy Bıçak seti, paslanmaz çelikten oluşan yapısıyla tercih sebebi oluyor. Mutfağınızdaki güvenliğinizi de düşünen Bambum, yeni setinin içerisinde kullanımınıza sunduğu bıçak koruma standında ise şıklığı ve zarafeti evinize taşıyor.