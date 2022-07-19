Yerli Bıçak Setiyle Kesme İşlemleri Artık Daha Keyifli

Estetik, çevreci ve doğal ürünleriyle mutfaklara şıklık katan Bambum, 5 adet farklı özelliklere sahip bıçak ve 1 adet bıçak standından oluşan Sharpy Bıçak setini kullanıcılarının hizmetine sundu.

Mutfağınızdaki kesme işlemlerinizi büyük bir zevke dönüştüren Bambum, yüzde yüz yerli üretim olan Sharpy Bıçak setinde uzun ömürlülüğü esas aldı. Ergonomik saplı soyma, doğrama, sıyırma, fileto ve şef bıçaklarından oluşan Sharpy Bıçak seti, paslanmaz çelikten oluşan yapısıyla tercih sebebi oluyor. Mutfağınızdaki güvenliğinizi de düşünen Bambum, yeni setinin içerisinde kullanımınıza sunduğu bıçak koruma standında ise şıklığı ve zarafeti evinize taşıyor.