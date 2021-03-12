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Yerli bariyer markasından 5 milyon TL’lik fabrika yatırımı

Ürettiği bariyer ve güvenlik sistemleri ile dünyanın 60 ülkesine ihracat gerçekleştiren Türkiye’nin bariyer markası Arma Kontrol, 2021 yılı üretim hedefleri doğrultusunda İstanbul Beylikdüzü’nde fabrika açtı. Şirket, 5 milyon TL’lik yatırımla hayat verdiği fabrikası ile üretim kapasitesini yüzde 60 artıracak ve dış pazarlara odaklanacak. Yeni fabrika, şirketin Avrupa’ya açılan kapısı olacak.

İş Dünyası 12.03.2021, 11:19
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Yerli bariyer markasından 5 milyon TL’lik fabrika yatırımı

Arma Kontrol, Türkiye’nin ekonomisi ve istihdamına katkı sağlayacak yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, İstanbul Beylikdüzü’nde kiralama modeliyle hayata geçirdiği yeni fabrikasında akıllı şehirlere yönelik projeler, insansız ödeme teknolojisi, yeni tasarım ve ürünlere odaklanacak ve mevcut müşteri sayısını iki katına çıkaracak.

İstihdamı yüzde 30 artıracak 

Dış pazar ve ihracat ağırlıklı ürünlerin geliştirileceği tesiste, ilk etapta otoban bariyerleri, ödeme sistemleri üretilecek. 3 yıllığına kiralanan ve 5 milyon TL tutarında ekipman ve teknoloji yatırımının da yapıldığı tesis ile birlikte Arma Kontrol istihdamını da yüzde 30 artıracak.

“Avrupa’ya açılan kapımız olacak”

Yeni yatırımlarıyla ilgili paylaşımda bulunan Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal, “2020 yılında yakaladığımız başarılı büyüme ve artan taleple birlikte yatırım kararlarımızı hızlandırdık. İstanbul Beylikdüzü’nde hayata geçirdiğimiz yatırımla ülkemiz bariyer ve güvenlik teknolojilerinin gelişimine ciddi anlamda katkı sağlarken aynı anda ihracat gelirlerini de artıracağız. Yeni fabrikamız Arma Kontrol’ün Avrupa’ya açılan kapısı olacak. Tesisimizi seçerken bu amaca hizmet etmesi önceliklerimiz arasında yer alıyordu. Tesisimizle 10 Şubat’ta üretime başlamayı planlıyoruz ve yüzde 60’a varan kapasite artışıyla birlikte ihracat yaptığımız ülke sayısını daha da yukarılara taşımak istiyoruz. Fabrikanın, günün ve geleceğin bariyer ve güvenlik teknolojileri üretebilmesi için ilk etapta 5 milyon TL’lik yatırım yatık. Artan talep ve yeni ürünlerle birlikte yatırımlarımız da artarak devam edecek” şeklinde konuştu.  

“Bariyer ve güvenlik sistemlerinde teknoloji firması konumumuzu daha da güçlendireceğiz”

Yeni fabrikayla birlikte Ar-Ge yatırımlarına da hız vereceklerini ekleyen Kartal, şöyle devam etti,  “Teknoloji üssü olarak konumlandıracağımız yeni tesisimizde akıllı şehir, insansız ödeme teknolojileri, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi geleceğin teknolojilerine odaklanacağız. Bu teknolojilerin gelişimi için ciromuzun yüzde 20’sini Ar-Ge’ye ayıracağız. Tesiste ürettiğimiz yeni teknolojilerle bariyer ve güvenlik sistemlerinde teknoloji firması konumumuzu daha da güçlendireceğiz.”

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