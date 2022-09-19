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Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı'nda Balım Sultan Rüzgarı Esti

Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Balım Sultan, bu yıl 13. kez gerçekleştirilen Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’nda yenilikçi ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İş Dünyası 19.09.2022, 13:37
Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı'nda Balım Sultan Rüzgarı Esti

Balım Sultan, organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi markalarını bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’nda Türkiye’nin önde gelen yerel market temsilcileriyle bir araya geldi. 15-16 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara katılan Balım Sultan'ın yenilikçi ürünleri ziyaretçilerden tam not almayı başardı.

Fuarda standını ziyaret ettiğimiz Balım Sultan Helva ve Şekerleme Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Turan Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı.



 

#balım sultan
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