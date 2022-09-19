Son Dakika
Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı'nda Balım Sultan Rüzgarı Esti
Türkiye’nin önde gelen gıda markalarından Balım Sultan, bu yıl 13. kez gerçekleştirilen Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’nda yenilikçi ürünleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
İş Dünyası 19.09.2022, 13:37
Balım Sultan, organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi markalarını bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’nda Türkiye’nin önde gelen yerel market temsilcileriyle bir araya geldi. 15-16 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara katılan Balım Sultan'ın yenilikçi ürünleri ziyaretçilerden tam not almayı başardı.
Fuarda standını ziyaret ettiğimiz Balım Sultan Helva ve Şekerleme Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Turan Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı.
Sayfalar Tümü