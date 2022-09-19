Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı'nda Balım Sultan Rüzgarı Esti

Balım Sultan, organize gıda perakendesinin yerel zincir market temsilcileri ile sektörün önde gelen üretici ve tedarikçi markalarını bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor Fuarı’nda Türkiye’nin önde gelen yerel market temsilcileriyle bir araya geldi. 15-16 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuara katılan Balım Sultan'ın yenilikçi ürünleri ziyaretçilerden tam not almayı başardı.

Fuarda standını ziyaret ettiğimiz Balım Sultan Helva ve Şekerleme Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Turan Ekovitrin Haber Merkezi'nden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı.





