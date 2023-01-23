Yeni yılın ilk değişimi Geberit ile banyolarda başladı

Bugünün ve geleceğin trendlerine uygun ürünleriyle banyolarda yenilikçi dokunuşa imza atan Geberit, yeni yılın ilk kampanyasını başlattı. Sıhhi tesisat ve vitrifiye alanındaki uzmanlığıyla yaşam alanlarını modern görünüme kavuşturan Geberit’in kampanyası; AquaClean akıllı klozetler, duş çözümleri, duş teknesi, küvet, rezervuar, kumanda kapağı, asma klozetleri ve lavaboları kapsıyor. Kullanıcılar ve sektör profesyonelleri için zengin ürün seçenekleri sunan kampanya, Geberit kalitesini banyolarla buluşturuyor.

Geliştirdiği yenilikçi teknolojisi sayesinde yeni nesil yaşam alanları yaratan Geberit, yeni yılın ilk kampanyası ile modern çizgilerin uyumunu bulunduğu ortamla buluştururken kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Kolay montaj ve uzun yıllar yedek parça garantisi sunan ürünler, şık görüntüleriyle beğenileri topluyor..

Nakliye ve ürün montajı ücretsiz

Belirtilen ürün gruplarında stoklarla sınırlı olan kampanyalı fiyatlar kullanıcıyla buluşuyor. Nakliye ve montajın da Geberit Tesisat Sistemleri’ne ait olduğu kampanya bilgilerine ve ürün detaylarına geberit.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.