Yeni nesil alışveriş deneyimi GÖNDER, yıl sonuna kadar tüm Türkiye’de!

Zengin ürün seçenekleri, hızlı teslimat ağı ve fiyat avantajları ile Türkiye'nin 22 ilinin 84 ilçesindeki 2147 mahallesinde yaşayan yaklaşık 40 milyon kişiye aynı anda hizmet sunan GÖNDER, her mahallede yapmış olduğu yerel market anlaşmaları ile küçük esnafı destekliyor.

Son dönemin önemli ihtiyaçlarından biri haline gelen online market alışverişini, özel deneyimler ve kampanyalarla tüketiciye sunan GÖNDER, geliştirdiği fark yaratan çözümlerle ülke ekonomisine değer katmayı amaçlıyor. GÖNDER, gelişmiş kurye ağıyla da bölgesel istihdama katkı sağlıyor.

Perakende sektörünün DNA’larına hâkim, engin tecrübesi ve isabetli ön görüleri ile market anlayışına farklı ve etkili çözümler geliştiren HML Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karamollaoğlu, GÖNDER ile sundukları hizmetleri, değer önerilerini ve sektörün geleceğine yönelik tespitlerini paylaştı.

“5 yıl içinde hızlı tüketim ürünleri pazarının yüzde 20-25’i e-ticarette olacak”

GÖNDER'in ilk olarak online market siparişi ile müşterilerinin karşısına çıktığını belirten Karamollaoğlu, Ağustos ayından itibaren birçok ilçede devreye alacakları yemek ve çarşı mağazaları gibi yeni hizmetlerle, hedeflenen yapısına kavuşacağını söyledi.

Türkiye perakende sektörünün duayen isimlerinden Taner Karamollaoğlu, 50 yılı aşan iş tecrübesiyle hayata geçirdiği yeni girişimi GÖNDER’in oluşum sürecini anlatırken, kariyerindeki dönüm noktalarına da değindi:

“İlk iş hayatıma 24 yaşında Unilever’de alt kademelerde başladım, 22 yıldan uzun süre görevde kaldım. Unilever’de uzun yıllar satış direktörlüğü görevinin ardından yönetim kurulu üyeliğine yükseldim ve bu noktada emekli oldum. O dönem BİM yeni bir şirketti. Teklif üzerine BİM’de 2 yıl kadar Genel Müdürlük görevini üstlendim. Sayın Sabri Ülker’in daveti üzerine Ülker Ailesi ile tanıştım, Yıldız Holding’de Tüketici Grubu Başkanı olarak İcra Kurulu üyeliği ve Yıldız Holding iştiraki olan birçok şirkette yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendim. Her biri bana farklı tecrübeler kazandırdı. Bugün, GÖNDER ile bambaşka bir heyecanın içindeyim.”

Taner Karamollaoğlu, GÖNDER’de, geçmiş tecrübeleriyle günümüz teknolojilerini birleştirerek farklı bir model geliştirdiklerinin altını çizdi.

Online sipariş sektöründeki ‘’dakikalar içinde, hızlı teslimat’’ konseptine yoğun ilginin ana sebebini, pazarın hızla büyüyecek olmasına bağlayan Karamollaoğlu, ‘’Gıda ve süpermarket’’ pazarının 5 yıl sonraki e-ticaret büyüklüğünün 5 milyar dolar, hazır yemek pazarının e-ticaret büyüklüğünün ise 7,7 milyar dolar seviyelerine ulaşacağını öngörüyor.

Her ilçede yerel market ve diğer birçok semt esnafı ile anlaşıp küçük esnafı destekliyor

GÖNDER ile halihazırda pazarda bulunan yapılardan ayrışmak, hizmet yelpazesini genişleterek fark yaratmak arzusunda olduklarına değinen Taner Karamollaoğlu, “Uygulamayı hayata geçirmek için epey bir süre bekledik, dersimize iyi çalıştık, pazarın eksikliklerini ve ihtiyaçlarını iyi biliyoruz ve bugün yaygın ağımızla sahadayız." dedi.

Günümüzde hayatın her alanında hızlı bir değişim yaşandığına dikkat çeken Karamollaoğlu, "Bizim jenerasyonumuz satın alacağı ürüne dokunmak isteyen grup. Yani eliyle dokunup meyveyi seçmek ister. Ancak özellikle pandemi ile birlikte alışkanlıklar çok değişti. Gelecek nesiller belki artık markete gitme kavramını bile hiç bilmeyecek. Bu sebeple sektörde rekabet ilerleyen dönemde daha da artacak.

GÖNDER, bugün Türkiye'nin 22 şehrinde, bölgenin yerel marketleri ile iş birliği yaparak büyüyor. Bu özel model ile hem küçük esnafı destekliyor hem de onların yeni dünya düzenine adapte olmalarına, dijitalleşmelerine olanak sağlıyor.

En büyük avantajımız geleneksel perakendecilik ağındaki tecrübemizdi, ancak sektörde kenara çekileli birkaç sene olunca biraz temkinli yaklaştık. Türkiye’yi hızlıca dolaşmaya başladık, yerel marketlerle görüştük. Kime gittiysek bizi, kendisi, babası ya da dedesi vasıtasıyla “Taner Bey biz sizi tanıyoruz” diye karşıladı. Motivasyonumuzu çok yükseltti bu yaklaşım. Birçok yerde hızla hizmete başladık. Yıl sonuna kadar muhtemelen bütün illerde operasyonumuz aktif olacak. Yuvarlak cümlelerle değil, Türkiye'nin hangi bölgesindeysek orayı isim isim açıklayarak, o bölgenin halkına seslenerek ilerleyeceğiz" dedi.

“Yabancı yatırımcının ilgi odağıyız, yurt dışında da büyüyeceğiz”

Yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da büyüme hedeflerinin olduğunu vurgulayan Taner Karamollaoğlu, mevcut yatırımcılarının yanında yeni yatırımcılarla da görüşmeye devam ettiklerini belirtti.

Genel prensiplerinin borçlanma ile değil, yatırımlarla büyüme yönünde olduğuna değinen Karamollaoğlu, “GÖNDER'i kısa sürede, ülkemizin ve dünyanın önemli girişimlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Yeni reklam kampanyamızda Rapçi Ramiz ile çalıştık. Çok sevilen "Rest (Gönder Gelsin)" şarkısını GÖNDER için yeniden yorumladığı, keyifli, enerjik bir reklam filmine imza attık. Olumlu geri bildirimler alıyoruz." dedi.

Marka tescili 2013'te yapıldı

Hayatı kolaylaştırmak için tasarlanan GÖNDER’in, marka tescili ve proje temellerinin 2013 yılında atıldığını özellikle vurgulayan Karamollaoğlu, “2013 yılında GÖNDER tescilini yaptık. 2017 yılında İstanbul Anadolu Yakası’nda pilot uygulamasını hayata geçirdik. Uzun süren test aşamalarının ardından bugün çok daha güçlü olarak Türkiye’nin şu an 22 ilinde hizmet vermeye başladık. Yıl sonuna kadar tüm Türkiye'ye aktif olarak hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Geliştirilen uygulama sayesinde herkes boş zamanında kurye olabilecek

Online market alışverişinin en önemli ayaklarından birinin kurye hizmeti olduğuna değinen Taner Karamollaoğlu, geliştirdikleri özel uygulama sayesinde boş vakti olan herkesi, apartman görevlisini dahi sisteme dahil ederek ek gelir kazanmasını sağlayabileceklerini söyledi. GÖNDER’in özellikle üniversite öğrencileri için önemli bir gelir kaynağı olacağını vurgulayan Karamollaoğlu, “Böylece insanlar zamanlarını verimli kullanırken ekstra gelir elde edebilecekler.” dedi. Karamollaoğlu, her mahallede birkaç “mahalle temsilcisi” ile çalışarak GÖNDER ağını büyüteceklerini ifade etti.

Sahada profesyonel 30 bölge sorumlusu çalışıyor

Tüm Türkiye’de yıl sonuna kadar uygulamanın başlanmasını hedeflediklerini söyleyen Taner Karamollaoğlu, sistemin sağlıklı işleyebilmesi için 30 bölge sorumlusu işe aldıklarını ve Anadolu’da aktif çalıştıklarına değindi. Özellikle geliştirdiği yönetim modeli ve sektöre sıfırdan eleman yetiştirme konusunda duayen olan Karamollaoğlu, bunun marka ve kendisi için büyük avantaj olduğunun, özellikle tüketiciye sağlayacakları faydalarla da farklılaşacaklarının altını çizdi.

16 kategoride binlerce ürün haftalık, günlük, saatlik özel indirimler ile tüketicinin yanında

Evlerin, iş yerlerinin ihtiyacı olan market, manav, kuruyemiş, fırın, pastane, pet shop, kasap, organik ürünler, yöresel ürünler, kırtasiye, temizlik, kişisel hijyen ürünlerini, çeşitli marka seçenekleri arasından etiket fiyatına sipariş verebilen geniş kapsamlı online alışveriş sitesi olan GÖNDER, birçok tanınan markada her hafta yüzde 30’a varan indirimler ile tüketiciye fayda sağlıyor.

Üyeler, GÖNDER ile evin bütün alışverişini mağazalardan, üstelik raf fiyatlarıyla kısa sürede tamamlarken; kurye, özenle hazırlanmış olan siparişleri dakikalar içinde adrese güvenle teslim ediyor.

Gonder.com.tr ve GÖNDER uygulaması, üyeleri için anlık, günlük, haftalık veya aylık kampanyalar düzenleyerek yüzde 25, yüzde 30 hatta bazen yüzde 50 ve 80’e varan indirimler sağlıyor.

Her girişte kişiye özel indirimleri, birçok mağaza ve satıcıların ürünleri içerisinden en çok indirim gören ürünleri ve en cazip kampanyaları, günün fırsatlarını görebilmek mümkün. Alışveriş tutarları üzerinden para puan da kazanılabiliyor.

GÖNDER 100 TL ve üzeri ilk siparişe de 25 TL indirim yapıyor.

İleri tarihli siparişle alışverişi planlama imkânı

Gonder.com.tr ve GÖNDER uygulaması, "kolay, sade, anlaşılır" olarak herkesin rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlandı.

GÖNDER üyeleri, 3 güne kadar ileri tarihli sipariş verebilirken, birden çok adres tanımlayarak evine, iş yerine, annesine, babasına teslim edilmesini isteyebiliyor. Üstelik bunun için ekstra bir ücret ödenmiyor.

Ödemeler ister online, ister kapıda nakit, kredi kartı veya debit (banka) kartı ile yapılabiliyor.

22 şehir GÖNDER Gelsin! diyor

İstanbul Anadolu: Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar İstanbul Avrupa: Arnavutköy, Avcılar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Güngören, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu Ankara: Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle Afyon: Merkez Antalya: Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa Aksaray: Merkez ilçede, Aydın: Efeler Balıkesir: Altıeylül ve Karesi Batman: Merkez Pınarbaşı Bursa: Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım Çankırı: Merkez Çorum: Merkez Denizli: Pamukkale Diyarbakır: Bağlar, Sur ve Yenişehir Düzce: Merkez Elazığ: Merkez Abdullah Paşa Eskişehir: Tepebaşı ve Odunpazarı Kahramanmaraş: Dulkadiroğlu, 12 Şubat Kocaeli: Çayırova, Darıca, Gebze ve İzmit Mardin: Artuklu Sakarya: Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Serdivan Tekirdağ: Süleymanpaşa Trabzon: Ortahisar