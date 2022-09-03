Yeni Mağazalar Yeni Deneyimler, Pellinn Paris Parfüm hızla büyüyor

İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi, İzmir Alsancak’ta ve İstanbul Kadıköy Bahariye caddesinde yeni mağazalarının kapılarını açan Pellinn Paris Parfüm, müşterilerine ürün satışının yanısıra güzellik deneyimi de yaşatıyor. Eğitimli uzmanlarla işbirliği yaparak mağazalarında ücretsiz cilt analizi hizmeti sunuyor. Yeni açılan mağazalarında Pellin Paris markası dışında; B2CMD Medikal Cilt Bakım ürünleri, Natural Secret Vücut Bakım ürünleri, Wise Man Erkek parfüm serisi, Floslek PharmaVegan Kozmetik ve FloslekLaboratoriumVegan Kozmetik markaları da yer alıyor.

Pellinn Paris Parfüm müşterilerinin rahatlığını düşünerek İstanbul için ulaşımı kolay lokasyonları tercih ediyor. Pellinn Paris Parfüm mağazalarında, geniş koku skalası ve çok geniş kozmetik ürün çeşitleri ile kendinizi özel hissederek zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız deneyimler sunmaya davet ediyor.