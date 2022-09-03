Yeni Mağazalar Yeni Deneyimler, Pellinn Paris Parfüm hızla büyüyor
Pellin Paris Parfüm’e ulaşmak artık daha kolay. Doğuş SPA Kozmetik Group tarafındanüretilen, dünyanın en büyük ve en kaliteli esanslarının üreticisi, parfüm dehası Givaudan Paris imzası ile kozmetik sektörüne güçlü bir giriş yapan Pellinn Paris Parfüm, tüketicilerine eşsiz koku deneyimlerini yaşatabilmek için yeni mağazalar açmaya devam ediyor.
İstanbul Kadıköy Bağdat Caddesi, İzmir Alsancak’ta ve İstanbul Kadıköy Bahariye caddesinde yeni mağazalarının kapılarını açan Pellinn Paris Parfüm, müşterilerine ürün satışının yanısıra güzellik deneyimi de yaşatıyor. Eğitimli uzmanlarla işbirliği yaparak mağazalarında ücretsiz cilt analizi hizmeti sunuyor. Yeni açılan mağazalarında Pellin Paris markası dışında; B2CMD Medikal Cilt Bakım ürünleri, Natural Secret Vücut Bakım ürünleri, Wise Man Erkek parfüm serisi, Floslek PharmaVegan Kozmetik ve FloslekLaboratoriumVegan Kozmetik markaları da yer alıyor.
Pellinn Paris Parfüm müşterilerinin rahatlığını düşünerek İstanbul için ulaşımı kolay lokasyonları tercih ediyor. Pellinn Paris Parfüm mağazalarında, geniş koku skalası ve çok geniş kozmetik ürün çeşitleri ile kendinizi özel hissederek zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacağınız deneyimler sunmaya davet ediyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|3
|4
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0