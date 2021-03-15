Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor

Pandemi yolla iş olası değişimlerinin hızlanması bir süreçte artık iş dünyasının kavramları da değişiyor. Gig ekonomi, freelancer gibi adını sıkça duyduğumuz bu kavramlara bir yenisi daha ekleniyor “Marka Elçileri”. Yeni çalışma modellerinin gelişmesiyle işini 'patron' gibi yapan profesyonelleri bir araya getirerek Türkiye'de tüketici destek hizmetleri alanında ilk olan yeni çalışma platformunu hizmete açık Champs Kurucu Yönetici Mahir Tüzün, Teknoloji alt yapılı müşteri hizmetleri sektöründe kendi işinin patronu olma sanatını gördüğünü belirtti. Tüzün, Gig iş modeli ile uzaktan patron gibi çalışan profesyonellerin müşteri temsilciliği kavramının yetkin marka elçisi unvanına evrilme geliyor ise hızlandığını vurguladı.

Yeni kuşak, kendi işinin patronu olmak istiyor

Dünyadaki dinamiklere bağlı olarak bireysel girişimcilik hareketlerinin gelişmesinin arttığını ifade eden Champs Kurucu Yönetici Mahir Tüzün; “Teknoloji, iş yapma biçimimizde devrim yaratmaya devam ediyor. Artık hepimiz daha esnek, iş / özel yaşam dengesinin sağlandığı çalışma koşullarının ve çalışılacak proje tarafından seçilebildiği bir iş yaş istiyoruz . Bunun yanı sıra artık işletmeler de hem fikren hem de teknolojik olarak belli başlı hizmetleri işin uzmanlarına “uzaktan” yaptırmayı amaçlıyor. Y ve Z kuşaklarının özellikle de iş dünyasındaki hakimiyeti ciddi oranda tıslıyor. Bağımsız çalışma, kendi sınırlarını kendi belirleme, fiziksel sınırlara bağlı kalmama gibi kuşak özellikleri, kendi işinin patronu olmak isteyen kişi popülasyonunu arttırıyor '' dedi.

Küresel Girişimcilik Monitörü'nün (GEM) 2016/17 raporuna göre katılımcıların yüzde 81'inin girişimciliği iyi bir kariyer seçimi olarak almakını belirten Mahir Tüzün; Güncel Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) baş bakıldığında, öğrenciler ve gençler kendi işinin patronu olmak için oldukça basitleşiyor ve davranıyor diyor.

Pandemi süreci iş yapma biçimlerinin dijitale evrilmesini 10 yıl hızlandırdı

Kendi işinin patronu olma fikrinin temelini tehdidi Gig (bağımsız çalışma) modelinin pandemiyle birlikte daha da yaygınlaştığına çeken Tüzün ; Bugünlerde teknolojinin yükselen değer olduğu bugünlerde teknoloji tesislerinde halihazırda bir kurum ya da şirkette yaptığımız işi, koşullarını belirlediğinizde kendi işinizin patronu olarak yapabilir hale gelmiş durumdayız. De pandemi süreci iş yapma biçimlerinin dijitale evrilmesini en az 10 yıl hızlandırdı. Pandemi koşullarının hızlandırdığı dönüşümlerden biri de iletişim merkezlerinin can damarı olan müşteri temsilcilerinin iş yapma biçimlerinde ve çalışma koşullarında oldu. Gig bu ciddi ciddi bir rüzgar yarattı diyebiliriz ”dedi.

Tüzün Sözlerine şu şekilde devam etti ; '' Kendi işinin patronu olma deneyimiyle hayat bulan Şampiyonlar, tüm çalışanların kendi yetkinliklerine ve tercihlerine göre projelerde görev alabilmesini, çalışma saatlerini ve koşullarını özgürce belirleyebilmesini ve en önemlisi de ürettiklerinin tam karşılığını alabilmelerini sağlıyor. Bu fırsat Champs olarak kendi işinin patronu olma motivasyonuyla kolektif bir çalışma anlayışı yaratıyoruz ”dedi.

Gig iş modeli, bağımsız çalışan marka elçileri yaratıyor

Dünyada ve Türkiye'de yükselen bir trend olan Gig modelinin, tartışmasız geleceğin iş modeli söyleyen Champs Kurucu Yönetici Mahir Tüzün; “Gig iş modeli ilk önce serbest çalışan dahil olduğu daha sonra profesyonellerin iş ilerine bir alan yarattı. Gig ile iletişim merkezi uzmanlığı “Marka Elçisi” olarak gerçek anlamda bir mesleğe dönüştü. Bu yeni iş modeli sayesinde onun bir müşteri temsilcisi artık bir "Marka Elçisi" yetkinliğinde işini için sözler yürütüyor. İşini patron gibi yapan marka elçileri, Gig iş modeli sayesinde yatırım yapma anlaşması yakalıyor. Ayrıca Türkiye ve dünyanın neresinde olursanız olun, Champs'da çalışabilir ve para kazanabilirsiniz. Bu mesaj gönderiyoruz gönderme ve kadınlar için önemli bir kaynak yaratıyoruz. Hedefimiz kadınlar ve öğrenciler olmak üzere marka elçilerimiz ile 2021 yılı içinde 10 bin üye ulaşmak ”dedi.