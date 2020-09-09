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Yeni istihdam sağlayacak

Üreten Türkiye'nin radyosu olarak iki yıl önce yayına başlayan Endüstri Radyo, 'Reklam Satış Ekibi' kuruyor.

İş Dünyası 09.09.2020, 10:03
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Yeni istihdam sağlayacak

Üreten Türkiye'nin radyosu olarak iki yıl önce yayına başlayan Endüstri Radyo,  'Reklam Satış Ekibi' kuruyor. 

Uzun bir süredir programcı ve teknik ekip kadrosunu genişleten ve duayen gazetecilerden de danışmanlık alarak özel içerikler üreten Endüstri Radyo, şimdi de 'Reklam Satış Ekibi' kuruyor.

Yeni kurulacak ekip hakkında bilgi veren Endüstri Medya Yönetim Kurulu Başkanı Recep Akbayrak, ilk etapta 8 kişilik bir 'Reklam Satış Ekibi' kurmayı planladıklarını söyledi.

Ulusal markalara reklam satışı konusunda ajanslarla çalıştıklarını, ancak KOBİ'lerle görüşecek yeni ve kalabalık bir ekip kuracaklarını belirtti.

Kendi bünyelerinde kuracakları ekibin ardından, özellikle sanayinin yoğun olduğu illerde yerel ajanslara da istihdam desteği vererek Reklam Satış Ekibini sürekli artırmak istediklerini de sözlerine ekleyen Akbayrak, ilgili pozisyona ik@EndustriMedya.com adresinden başvuru aldıklarını bildirdi.

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