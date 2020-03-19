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Yeni Gimat GYO'dan basın açıklaması

Yeni Gimat GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Levent Kirman koronavirüs salgınıyla ilgili işyerlerinin ve AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Ankamall'ın yatırımcısı olan Yeni Gimat GYO, aynı zamanda CPankara Hotel'in de işletmecisi.

Yeni Gimat GYO'dan basın açıklaması

Yeni Gimat GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Levent Kirman koronavirüs salgınıyla ilgili işyerlerinin ve AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Ankamall'ın yatırımcısı olan Yeni Gimat GYO, aynı zamanda CPankara Hotel'in de işletmecisi.

19 Mart 2020 Perşembe 14:42
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Yeni Gimat GYO'dan basın açıklaması

Yeni Gimat GYO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Levent Kirman'ın koronavirüs salgını sebebiyle AVM'lern kapatılması kararıyla ilgili AVM içerisindeki işletmelerle yapılan sözleşmelere dikkat çekerek bir AVM yatırımcısı olarak bu kararın kendi inisiyatiflerinde olmadığını duyurdu. Kirman'ın konuyla ilgili yaptığı basın açıklaması şöyle:

Korona Virüs salgını nedeniyle ulusal çapta uyulacak tedbirler günbegün kamu otoritesi tarafından alınarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığımız 16.03.2020 tarihinde kapatılması gereken işletme ve mekânları bir tebliğ ile açıklayarak uygulamaya koymuştur. Bu hal ortada iken bizler imzaladığımız sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluk gereği tek başımıza karar alamadığımızdan bir AVM yatırımcısı olarak içinde birçok sektörü barındıran alışveriş merkezimizi kendi tek taraflı irademizle ile kapatma inisiyatifini kullanmamız hukuki açıdan mümkün olmamıştır.

Bizleri temsilen AYD Başkanımız her platformda çıktığı TV yayınlarında kamu otoritesinin kapatma kararını destekleyeceklerini ve alınacak kapatma kararını da derhal uygulayacaklarını ifade etmiştir. Kapatma konusunda kamu otoritesinin kararı beklenirken perakende sektörünün önemli bir bölümü tek taraflı iradesi ile 19.03.2020 tarihi itibariyle mağazalarını geçici olarak kapattıklarını ifade ederek faaliyetlerine son vermiştir. Alışveriş merkezimizde İç İşleri Bakanlığı talimatı ile kapanan işletmeler ile birlikte kendi inisiyatifleri ile kapanan mağazaların toplam m2si alışveriş merkezimizin %70’ine ulaşmıştır.

Küresel çapta yaşanan olağanüstü durumun farkındayız. Böyle bir olağanüstü durumda birçok işletmenin faaliyetlerine devam etmesi ve yükümlülüklerini olağan koşullardaki gibi yerine getirmesinin mümkün olamayacağının farkında ve bilincindeyiz. Ancak koşullar ne olursa olsun kamu otoritesinin emrinde ve hukuk kuralları içinde davranmak mecburiyetindeyiz.

Umuyoruz ki bu günler de geçecek, bu günler geçtikten sonra da normalleşme ani olmayacağından işletmelerimiz faaliyete başladığında geçmişte olduğu gibi yine karşılıklı fedakârlıklar yaparak işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz. ANKAmall AVM olarak nihai kapanma konusunda kamu otoritesinin kararı beklenerek, faaliyetimize devam ettiğimizi bildirir saygılar sunarız.

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