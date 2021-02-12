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Yeni dünya düzeninde geleceğin meslekleri de cinsiyet dağılımı da değişiyor!

Dört farklı kıtada, dört farklı ülkede 17 farklı ulustan çalışana sahip olan Rapsodo’nun tüm Ar-Ge geliştirme süreci Türkiye Ofisi’nden yürütülüyor. Dünyaya yazılım ihracatı yapan Rapsodo’nun Türkiye Ar-Ge Ofisi’nin başında ise ODTÜ Elektrik Elektronik mezunu Dilek Devran görev alıyor. Teknoloji dünyasında kadının artan gücüne dikkat çeken Rapsodo Türkiye Ar-Ge Ofisi Direktörü Devran, erkek egemen bir dünya olarak görülen teknoloji alanında meslek yapıları gibi cinsiyet dağılımının da değiştiğine vurgu yapıyor.

İş Dünyası 12.02.2021, 11:40
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Yeni dünya düzeninde geleceğin meslekleri de cinsiyet dağılımı da değişiyor!

Kadın çalışan oranında %32 ile Türkiye lider

Merkezi Singapur’da yer alan ve Türkiye’den dünyaya yazılım ihraç eden Rapsodo’nun çalışanlarının %32’si kadınlardan oluşuyor. Rapsodo’da 36’sı erkek 17’si kadın mühendis, yazılım geliştiriyor. Kadın istihdam oranında Türkiye Ar-Ge Ofisi’ni %27 ile Amerika, %21 ile Singapur takip ediyor. 2021 yılında Amerika’daki büyüme hızına ayak uyduracak genç yazılımcılar istihdam etmeye hazırlanan Rapsodo’nun Türkiye Ar-Ge Ofisi’nin başında ODTÜ Elektrik Elektronik mezunu Dilek Devran görev alıyor. Rapsodo Türkiye Ar-Ge Ofisi Direktörü olarak görev yapan Devran, yeni dünya düzeninde geleceğin mesleklerinin de cinsiyet dağılımının da değiştiğine vurgu yapıyor.   

“Kadın çalışan oranını %50’ye çıkaracağız”

Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapmanın da bir nevi ayrıştırma olduğuna dikkat çeken Devran “Kadın erkek çalışan dengesinin kurulması, kurumsal uyumun en önemli temel taşlarından, kurumsal zenginliğin kaynaklarından biridir.  Biz teknoloji firması olarak; alışılagelen erkek egemen yapılara oranla bu oranı %50’lere çıkarmayı hedefliyor, cinsiyet eşitliğinin yarattığı farklı bakış açılarından beslenmeyi ilke ediniyoruz” dedi. 

Odağımız; Yapay Zeka Teknolojileri, Bilgisayarlı Görü ve Veri Bilimi  

Yakın gelecekte yapay zeka, bilgisayarlı görü ve veri bilimi alanında çalışacak kişilere daha çok ihtiyaç duyulacağına dikkat çeken Devran, detaya önem veren kadın çalışan profilinin bu alanlarda yönetici profiliyle ön plana çıkacağına vurgu yaptı. 

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