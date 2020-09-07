Yeni çevre dostu koleksiyon

Yenilenebilir ağaç ham maddesinden botanik kökenli özel elyaflar üreten Lenzing Grubu, hazır giyim sektörüne sunduğu ayrıcalıkları, gerçekleştirdiği yeni iş birliği ile DAGİ’nin pijama, ev giyim ve iç çamaşırı koleksiyonuna taşıdı. Lenzing’in ödüllü ve verimli kapalı döngü üretim sürecine dayanan REFIBRA™ teknolojisiyle üretilen TENCEL™ Lyocell elyaflar kullanılan ürünler döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Koleksiyon kısa süreliğine seçili DAGİ mağazalarında ve DAGİ Online satış sitesi dagi.com.tr de satışa sunuluyor.

Sürdürülebilirlik gözetilen ormanlardan ve yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevreye duyarlı özel elyaflar üreten Lenzing Grubu’nun seçkin markası TENCEL™, kadın-erkek iç çamaşırı, uyku ve ev giyim ürünleriyle beğeni kazanan hazır giyim markası DAGİ ile ilk kez bir iş birliğine imza attı. DAGİ’nin yeni pijama, ev giyim ve iç çamaşırı koleksiyonu için bir araya gelen iki marka, birlikte özel bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon, REFIBRA™ teknolojisi ile üretilen TENCEL™ Lyocell elyaflar ile hazırlandı. DAGİ x TENCEL™ koleksiyonu, sürdürülebilir dünyaya katkı sağlamasının yanı sıra doğanın tüm melodilerini üzerinizde taşımanızı sağlıyor.

Döngüsel ekonomiye katkı…

Yenilenebilir ağaç ham maddesinden çevre dostu ve yenilikçi teknolojilerle kaliteli elyaflar üreten Lenzing Grubu’nun seçkin tekstil markası TENCEL™, botanik kökenli elyaflarıyla sürdürülebilir modayı benimseyen tüketicilere, kıyafetlerinde çevre dostu seçimler yapmanın gönül rahatlığını yaşatmayı vaat ediyor. TENCEL™ x REFIBRA™ markalı elyaflar ile hazırlanan DAGİ x TENCEL™ koleksiyonu, günlük kullanımda sürdürülebilirlik ve doğal konforu bir araya getiriyor. Günlük hayatın kargaşasından kurtulup doğaya kaçarak yenilenmek isteyen herkesin ilhamıyla yorumlanan koleksiyon, kumaşın nefes alabilirliğine katkı sağlayan ve ciltte nazik bir dokunuş bırakan TENCEL™ botanik kökenli elyaflar içeriyor. Lenzing’in ödül alan kapalı döngü üretim sürecine dayanan REFIBRA™ teknolojili TENCEL™ Lyocell elyafları, tekstil endüstrisinde döngüsel ekonomiye katkının ilk adımı olarak kabul görüyor. Koleksiyon, seçili DAGİ mağazalarında ve www.dagi.com.tr online mağazada satışı sunuluyor.

İş birliği hakkında açıklamada bulunan Lenzing Türkiye&Orta Doğu ve Afrika Pazarlama İletişim&Markalama Müdürü Miray Demirer Acar, “Lenzing olarak TENCEL™ markalı elyaflarımız ile sürdürülebilir modayı benimseyen markalarla bir arada olmaktan oldukça mutluyuz. Bu kapsamda da DAGİ işbirliğini çevreye duyarlı modaya ve döngüsel ekonomiye katkısı açısından oldukça önemsiyoruz. REFIBRA™ teknolojisi ile üretilen TENCEL™ Lyocell elyaflar ile pamuklu giysi kesim artıklarının çöpe gitmesi yerine tekrar değerlendirilmesi hedefleniyor. Döngüsel ekonomi için oldukça önemli olan bu adım ile sürdürülebilir modaya katkı sunmak ana gayemiz. Ayrıca TENCEL™ x REFIBRA™ elyafları, son üründe de tespit edilebiliyor. Bu inovasyonla, çevreye duyarlı markalar ve tüketiciler döngüsel ekonomiye aktif olarak katkı sağladıklarından emin olabiliyorlar. Bu koleksiyondaki her bir tasarımın DAGİ takipçilerinin gözdesi olacağına inanıyoruz” dedi.

DAGİ Pazarlama Müdürü Özgür Saraç ise uyku ürünlerinde nefes alan kumaşların bireyin konforu için oldukça önemli olduğunu söyledi. Bu farkındalıkla REFIBRA™ teknolojisi ile üretilen TENCEL™ Lyocell elyaflar ile hazırlanan koleksiyonun sürdürülebilirliği esas aldığının altını çizen Saraç, “DAGİ olarak sürdürülebilirlik bakış açısıyla tüm iş süreçlerimizi yönetiyoruz. Dolayısıyla Lenzing ile iş birliğimiz bizim için oldukça kıymetli. Döngüsel ekonomiye katkısı olan TENCEL™ x REFIBRA™ elyaflar içeren kumaşlarımız; daha fazla nefes alabilme ve ciltte nazik bir dokunuş bırakması ile kullanıcısını günün her saatinde ferahlık hissiyle buluşturuyor. Biz DAGİ olarak DNA'mızda var olan sürdürülebilirlik ilkesi ile müşterilerimizin ihtiyaç ve tercihlerine hitap eden yüksek kaliteli, fonksiyonel özelliklerle birlikte rahatlık ve konfor vaat eden ürünleri üretmeye devam edeceğiz. Kadın ve erkekler için tasarladığımız sürdürülebilirliği esas alan bu koleksiyonda bunun en önemli örneğidir “ açıklamasında bulundu.