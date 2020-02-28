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Yelken Kalıp, İTO Kilit markasını satın aldı

Yarım asrı geride bırakan Yelken Kalıp A.Ş, Türk kilit pazarının önde gelen markalarından İTO Kilit’i bünyesine kattı. Yelken Kalıp; İTO Kilit ile sektördeki derinliğini artırarak, Türk kilit pazarında 2022 yılına kadar ilk 3 firma arasında yer almayı hedefliyor.

Yelken Kalıp, İTO Kilit markasını satın aldı

Yarım asrı geride bırakan Yelken Kalıp A.Ş, Türk kilit pazarının önde gelen markalarından İTO Kilit’i bünyesine kattı. Yelken Kalıp; İTO Kilit ile sektördeki derinliğini artırarak, Türk kilit pazarında 2022 yılına kadar ilk 3 firma arasında yer almayı hedefliyor.

28 Şubat 2020 Cuma 17:44
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Yelken Kalıp, İTO Kilit markasını satın aldı

Kapı ve pencere aksesuarları sektörünün önde gelen firmalarından Yelken Kalıp, İTO Kilit markasını satın aldı. 

Sektörde yarım yüzyılı geride bırakan ve Fornax markası ile üretim yapan Yelken Kalıp Pencere & Kapı Aksesuarları ve Metal San. Tic. A.Ş.  kilit pazarının önde gelen markası İTO Kilit’i bünyesine katarak sektördeki gücünü artırdı.

 

Konuyla ilgili açıklama yapan Yelken Kalıp A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Nuray Ergül Bulutlar, İTO Kilit’in marka ve ürün hakları ile üretim tesislerinin satın alındığını söyledi. İTO Kilit ile sektördeki yatırımlarını artırdıklarını dile getiren Bulutlar, sözlerine şöyle devam etti:

“Yelken Kalıp A.Ş. 1969 yılında saç parça imalatı ile işe başlayıp 1990 yılında PVC kapı ve pencere aksesuarları üretimine girmiştir. Hızlı bir büyüme gösteren şirketimiz, şu anda 4 binden fazla ürün çeşidi ile faaliyet göstermekte.

Yatırımlarımız içinde AR-GE önemli bir yere sahip. Her yıl geliştirilen inovatif ürünler ile ürün yelpazemizi genişletiyoruz. Yurtiçi pazarda olduğu gibi yurtdışı pazarda da aranan markalar arasında yer alıyoruz.

Ürünlerimizi Yaklaşık 70 ülkeye gönderiyoruz. Son yatırımımız olan İTO Kilit ile sektörde ürün yelpazemizi genişletmiş olduk. Kilit endüstrisinde derinleşmeyi planlıyoruz. Üretimimize Esenyurt fabrikamızda devam edeceğiz. 2022 yılına kadar Türk kilit pazarındaki ilk 3 firma arasında olmayı hedefliyoruz. Bu strateji doğrultusunda yatırımlarımız devam edecek.”

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