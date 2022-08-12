Yazılımdaki istihdam açığı büyüyor, maaşlar yükseliyor!

Şirketlerin müşteri deneyimini iyileştirmelerine, yeni ürünlerini pratik ve hızlı adımlarla pazara sunmalarına, iş süreçlerini daha güvenli, verimli ve üretken kılmalarına olanak tanıyan teknolojinin ve dijital dönüşümün yaygınlaşması, yazılım geliştirme sektörünü de büyütmeye devam ediyor. Grand View’ın yayımladığı verilere göre, 2021’de 429 milyar dolar değerinde olan küresel yazılım geliştirme pazarının 2030’a kadar %11,7’lik artış kaydederek 479 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Yükselişe geçen endüstri, yazılım geliştiricilere duyulan ihtiyacı artırırken, iş dünyasında son dönemde süregelen yetenek krizi, yazılım geliştirme pazarında da görülüyor. 25 yılda 100 binden fazla mezun veren BilgeAdam Akademi ise hazırladığı yetiştirme programıyla hem öğrencilerinin iş bulmasını sağlıyor, hem de yetkin yazılım uzmanları yetiştirerek küresel problemin yerel pazardaki etkisini azaltıyor.

“Yüksek talep yazılım alanında yakın zamanda kapanmayacak bir istihdam açığı yaratıyor”

Yetiştirme programlarının amacının, giderek artan yazılım mühendisi açığını kapatmak ve bu alanda yetenekli kişiler yetiştirerek uygun pozisyonlara yerleştirmek olduğunu belirten BilgeAdam Akademi Direktörü Bahadır Özütam, konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Dijitalleşmenin hızla yaygınlaşması, birçok kurumun teknolojik altyapısını güçlendirmek için yazılım geliştiricilere ihtiyaç duymasına sebep oluyor. Taleplerin bu denli artması ise küresel yazılım sektöründe istihdam açığı yaratıyor. Biz de 2019’da hayata geçirdiğimiz yıldız yazılımcı geliştirme programımız BilgeAdam Boost ile hem ülkemizdeki istihdam açığını kapatıyor, hem de eğitim sürecini tamamlayan mezunların istedikleri işe sahip olmalarını sağlıyoruz.”

Yazılım geliştirmede uygulama temelli hibrit eğitim modeli

Uygulama temelli bir eğitim modelini benimsediklerini aktaran Bahadır Özütam, eğitimlerine dair şu bilgileri paylaştı: “25 yıllık tecrübemizden hareketle hazırladığımız yetiştirme programı, çok yönlü bakış açımızı yansıtıyor. Öğrenciler önce uygulama temelli eğitim alırken, ardından bunu gerçek proje deneyimi sunan staj programında pratiğe döküyor. Teorik ve pratik eğitim, proje, ödev, etüt, sınav ve staj desteği ile bir bütün yaratarak öğrencilerimizin yazılımdaki tüm kaslarını geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz. Eğitimde hibrit model uygulayarak kişinin tercihine bağlı olarak hafta içi ya da hafta sonu da katılmalarına olanak tanıyoruz. 8 ila 10 ayda tamamlanabilen süreç, seçilen günlere göre değişkenlik gösteriyor. Bu alandaki görev alan uzman eğitmenlerimiz ise her aşamada öğrencilere mentorluk yaparak kariyerlerini çizmelerine yardımcı oluyor.”

Yerli yazılım sektöründeki istihdam açığını kapatıyor

Yazılımcı yetiştirme eğitim programına katılmak için birtakım başvuru koşullarının bulunduğunu söyleyen BilgeAdam Akademi Direktörü Bahadır Özütam, programın faydalarını şu sözlerle paylaştı: “Üniversitelerin sayısal bölümünden mezun olmuş ve 35 yaşını aşmamış herkes programa katılabiliyor. Benimsediğimiz eğitimde fırsat eşitliği ilkesi uyarınca, öğrencilerimizden 1 yıl boyunca ücret almıyor, ödemelerini işe girdikten sonra yapmalarına olanak tanıyoruz. Öğrencilerimiz, günümüzdeki yüksek yazılımcı maaşları sayesinde de geri ödemeleri rahatlıkla yapabiliyorlar. Ayrıca bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize her konuda yol gösteriyoruz. Böylece hem yerel pazardaki istihdam açığına yara bandı oluyor, hem de yetenekli kişilerin bu sektördeki kariyer fırsatlarından yararlanmalarını sağlıyoruz.”

Yurt içi ve globalde %100 iş garantisi sunuyor

Dijitalleşmeyle birlikte yazılım geliştiricilere duyulan ihtiyacın artmasının yeni istihdam alanları açtığına dikkat çeken Bahadır Özütam, bununla birlikte yazılım geliştiricilerin gelir seviyelerinin de yükseldiğinin altını çizerek sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Yıldız yazılımcı yetiştirme programımızda katılımcılarımıza yalnızca eğitim vermekle kalmıyor, aynı zamanda eğitimin bittiği günden işe girene kadar kariyer koçluğu yapıyoruz. Katılımcılarımıza %100 iş garantisini sunmanın yanı sıra mezunlarımızın istedikleri yazılım işlerine yerleşmelerini sağlıyoruz. İş fırsatlarımızı da yalnızca yurt içinde sınırlamıyoruz. BilgeAdam Technologies’in İngiltere ve Hollanda ofisleri aracılığıyla da global şirketlerce değerlendirilmelerine olanak tanıyoruz. Tüm iş ağımız ve tecrübemizi öğrencilerimiz için faydaya çevirmekten mutluluk duyuyoruz.”