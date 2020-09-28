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Yaza şık bir veda

Dikkat çekici bir stilin yanı sıra minimalizm felsefesiyle hazırlanan Cacharel İlkbahar/Yaz Koleksiyonu günün her anında rahatlıkla kullanabileceğiniz seçkin ürünleri içerisinde barındırıyor.

İş Dünyası 28.09.2020, 10:03
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Yaza şık bir veda

Dikkat çekici bir stilin yanı sıra minimalizm felsefesiyle hazırlanan Cacharel İlkbahar/Yaz Koleksiyonu günün her anında rahatlıkla kullanabileceğiniz seçkin ürünleri içerisinde barındırıyor. Serin havaların kendini gösterdiği mevsim değişiminde gardırobunuzda bulunması gereken kurtarıcı ve zamansız parçalar koleksiyon içerisindeki yerini koruyor.

Harmonik renk kartelasına sahip ürünleri ile farklı sezon ve ortamlar için çabasız şıklık vadeden Cacharel, tüm ürünlerinde desen ve kumaş bütünlüğünü yakalayarak göz alıcı kombinler hazırlamaya imkân tanıyor. Keten ve pamuk karışımından oluşan parçalarla devam eden sıcak havaların keyfini yaşayabilir, Mix & Match takım özelliğiyle ceket ve pantolonlarda farklı bedenleri seçme özgürlüğüne sahip olabilirsiniz.

Doğadan ilham aldığı desenleri şehir yaşamıyla buluşturan Cacharel İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, kişisel stilinize verdiği önemi vurgularken bir ürünle birden fazla görünüş elde edebileceğiniz özgün bir yaklaşım sergilemenizi sağlayarak konforlu ve şık olma ihtiyacına yönelik ışıltılı öneriler sunuyor.

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