Yayla Yemek Hazır ürünleri ile Big Boyz Festival’e katılıyor

Pandemi sonrası yapılacak en büyük açık hava organizasyonu olan Türkiye’nin ilk ve tek hobi aktivite festivali Big Boyz Festival, 9 – 10 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul Kalamış Atatürk Parkı’nda “Büyüklere oyuncaklar” konseptiyle gerçekleştirilecek. Dev markaların yeni ürünlerini ilk kez tanıtacağı etkinlik, hobi meraklılarına; araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan, adrenalini doyasıya yaşatan araçları deneyimleme fırsatı sunacak.

Adrenalin ve aksiyon dolu bu etkinliğe katkısız, koruyucusuz ev yemeği tadında Yemek Hazır ürünleri ile katılacak olan Yayla Agro, festival ziyaretçilerinin eğlencesine lezzet katacak. Hazır yemek anlayışına yepyeni bir yaklaşım getiren Yayla Agro, çorbadan barbunya pilakiye, nohutlu ve yeşil mercimekli bulgur pilavından makarnaya, etli kuru fasulyeden şehriyeli pirinç pilavı ve hoşafa kadar onlarca ev yapımı tadında yemeği Yemek Hazır markasıyla tüketicilerle buluşturuyor. Yayla Yemek Hazır serisi; bitkisel protein ve lif açısından zengin, besleyici, kilo kontrolüne destek veren ve bağışıklık sistemini güçlendiren sağlıklı alternatifleriyle Big Boyz Festival katılımcılarına lezzet ve sağlık dolu anlar yaşatacak.

Yayla Agro, tüm macera ve adrenalin severleri Kalamış Atatürk Parkı festival alanındaki standına bekliyor.