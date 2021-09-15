YAYLA WORLDFOOD İSTANBUL’DA ÜRÜNLERİNİ TANITTI

Zengin ürün yelpazesini dünyanın dört bir yanına sunan Türk gıda sektörünün yenilikçi firması Yayla Agro, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı -WorldFood İstanbul’u ziyaret eden çok sayıda yerli ve yabancı katılımcıdan yoğun ilgi gördü. “Yaşam senin sağlıklı kal” sloganıyla fuarda yerini alan Yayla Agro; katkısız, koruyucusuz ürünleri ile fuar katılımcılarından tam not aldı.

Uluslararası katılımcı ve ziyaretçi profili ile dikkat çeken 29. WorldFood İstanbul Fuarı, 9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Yeni rotalara yeni lezzetlerle açılan Yayla Agro, inovatif ürünleriyle gıda sektörünün nabzını tutan bu önemli buluşmada yerini aldı.

Yayla Agro’nun sağlık deposu bakliyat ürünlerinden farklı pek çok seçeneği sergilediği standı fuarın en çok dikkat çeken stantlarından biri oldu. Yenilikçi ürünleri ile değişen beslenme alışkanlıklarına sağlıklı alternatifler getiren Yayla, klasik bakliyat ürünlerinin yanı sıra katkısız, koruyucusuz ev yapımı tadında lezzetlerin yer aldığı Yemek Hazır serisi ile de WorldFood İstanbul Fuarı katılımcılarının beğenisini kazandı. Yayla Agro, Türkiye’de bir ilk olan Yemek Hazır kategorisinde yoğun hayat temposunda sağlıklı beslenmeyi pratik hale getiren lezzetli yemekleri BPA’sız özel ambalajlarda sunuyor. Yayla’nın yeni mahsul bakliyat çeşitlerine de yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Yayla Agro, ayrıca Türk gastronomisinin lezzetli reçetelerini dünyaya taşıdığı Legurme markalı ürünlerini WorldFood İstanbul Fuarı’nın profesyonel katılımcı ve ziyaretçileri ile buluşturdu. Dünyanın farklı mutfaklarından tatları sofralara taşıyan Yayla Gurme serisi de WorldFood Fuarı’ndaki Yayla standının yıldızları arasındaydı.