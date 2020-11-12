Yayla, Legurme markası ile Çin pazarına girdi

Yayla Agro, ihracatta büyümeyi hedeflediği Asya pazarının kalesi konumundaki Çin’de önemli bir işbirliğine imza attı ve dünya perakende devi Walmart’ın Çin mağazalarında yerini aldı. Legurme markalı Yemek Hazır ürünleri; kalitesi, özel ambalajı, yenilikçi tarzı ve ulaşılabilir fiyatı ile Walmart Çin’in sınavından tam not alarak raflara girmeyi başardı.

Yayla’nın dünya pazarlarındaki kültür ve lezzet elçisi markası Legurme’nin Napoliten ve Arabiata Soslu makarnaları ilk etapta 70 Walmart mağazasında satışa sunulurken önümüzdeki günlerde Çin genelindeki 438 mağazanın tümünde ulaşılabilecek. Yayla Agro’nun hedefinde şimdi Çinli tüketicileri Türk mutfağından lezzetli yemekler ile tanıştırmak var. İlerleyen dönemde Legurme Yemek Hazır serisinde yer alan bulgur pilavları, çorbalar, pilakiler ve hoşafların da Walmart’larda satılması için görüşmeler devam ediyor. Asya pazarını radarına alan Yayla ayrıca Legurme markalı Yemek Hazır ürünlerini Çin’in yanı sıra Tayvan’a da ihraç etmeye başladı.

Pilavdan çorbaya, makarnadan hoşafa kadar ev yapımı tadında pek çok seçeneğin yer aldığı Yayla Legurme Yemek Hazır serisi; katkısız, koruyucusuz lezzeti ve pratikliği yanında BPA’sız, sürdürülebilir özel ambalajları ile dikkat çekiyor. Kültür elçisi olma vizyonuyla Legurme ambalajlarında Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerine de yer veriliyor.