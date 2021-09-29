YAYLA AGRO’DAN YEDİNCİ SANATA TAM DESTEK

Yayla Agro, “Geleceğin Geleneksel Lezzetleri” ile yaşamımıza kattığı değeri, kültür ve sanata verdiği destek ile bir adım ileriye taşıyor. Yayla Agro’nun Ana Sponsorları arasında yer alarak destek verdiği 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, sinema dünyasını 4-8 Ekim tarihlerinde Siirt’te buluşturacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen festivalde finale kalan 24 kısa film yarışacak. Ayrıca festivalde bu yıl ilk kez Siirt’in yerel hikayelerini konu alan Siirt Yerel Hikayeleri Senaryo Yarışması da yapılacak.

İnsana, doğaya ve yaşama ayna tutan sinema sanatından eserlerin gösterileceği festival, Anadolu’nun kadim şehirlerinden Siirt’in kültür ve sanat yaşamı kadar sahip olduğu kültürel değerlerin tanıtımına da önemli katkılar sağlayacak. Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde yer alacak filmler festivalde yarışacak. Çeşitli atölyelerin de yapılacağı festival boyunca sinemaya hayat veren yapımcı, oyuncu, yönetmen ve senaristler, Siirtlilerle bir araya gelecek.

Ürünleri ile yaşamımıza sağlık ve lezzet katan Yayla Agro, sanatseverler için görsel bir şölene dönüşecek 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’ne verdiği destek ile gözleri de şenlendirecek.