Yayla Agro’da Güvenli Üretime Çifte Onay

Üretime başladığı 1983 yılından bu yana kalite ve hizmet çıtasını hep yukarıda tutan Yayla Agro, 11 derneğin öncülüğünde başlatılan Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde belirlenen kriterleri yerine getirerek “Güvenilir Tedarikçi Sertifikası” almaya hak kazandı. Böylece tüm süreçlerinde kalite ve sağlığı önceleyen yaklaşımını tescillemiş oldu.

Tüketicilerin güvenli üretim konusundaki farkındalığının artması, tedarik zincirinin tüm halkalarında kendini göstermeye başladı. Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER), İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), Gıda Güvenliği Derneği (GGD), Lojistik Derneği (LODER), Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TÜRYİD), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİD), Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF), Züccaciyeciler Derneği’nin (ZÜCDER) öncülüğünde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle Tedarik Zincirinde Güven Rehberi’ni baz alan Güvenilir Tedarikçi Programı geçtiğimiz aylarda başladı.

Tedarik Zincirinde Güven Programı çerçevesinde yayımlanan “Tedarik Zincirinde Güven Rehberi ve Değerlendirme Kriterleri” kapsamında istenen koşulları yerine getirerek “Güvenilir Tedarikçi Sertifikası” almayı başardı. Yayla, program dahilindeki QR kod uygulaması ile ürünlerinin tedarik zincirindeki yolculuğunu tüketiciler ile paylaşacak. Bu da tedarik zincirindeki birçok sürecin daha şeffaf hale gelmesini sağlayacak.

Öte yandan Yayla Agro’nun TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi de yenilendi. Pandemi sürecinin başından itibaren gerekli tüm tedbirleri alarak üretim faaliyetlerini sürdüren ve koronavirüs önlemleri kapsamında güvenilirlik, kalite ve hijyeni önde tutarak yaptığı çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni alan Yayla Agro, denetimleri başarıyla geçerek yeniden bu belgeyi almaya hak kazandı. Yayla Agro, revize edilen TSE Covid-19 Belgesi ile Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirdiğini bir kez daha ispatladı.