Yayla Agro “Legurme” markası ile Avrupa pazarında

Türk mutfağının leziz çeşitleri “kültür elçisi” Legurme ile Avrupalı tüketicinin beğenisine sunuldu

Avrupa’daki yaklaşık 2 bin satış noktasında yerini alan markanın reklam yüzü ise Murat Boz oldu

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde ofisi bulunan Yayla Agro'nun Avrupa Satış Müdürü Erkan Türkoğlu, sektörde bir ilki gerçekleştiren ve sağlıklı yemekleri BPA’sız özel ambalajlarda tüketici ile buluşturan Yayla firmasının, Türkiye sınırlarını aşarak, Legurme markası ile dünyaya açıldığını ifade etti.

Marka yüzü Murat Boz

Legurme'nin, Avrupalı tüketicileri Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ile tanıştırırken, ambalajlarındaki kültürel dokunuşla ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini sınır ötesine taşıdığını belirten Türkoğlu, “Yayla Agro, kültür ve lezzet elçisi markası Legurme’nin Avrupa’daki marka bilinirliğini artırmak ve başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa genelinde daha fazla tüketiciye ulaşması amacıyla yeni reklam kampanyasına başladı. Ünlü sanatçı Murat Boz’un çat kapı gelen komşularının tabağını boş çevirmeyip 2 dakikada hazırladığı lezzetli Legurme yemeklerini ikram ettiği reklamlar, televizyon ve dijital mecralarda yayınmaya başladı.” dedi.

“Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini de ambalajlarına taşıyor”

Türkoğlu, şöyle devam etti: “Yayla Agro, global bir marka olma hedefiyle büyümeye devam ediyor. Yayla’nın dünya pazarlarındaki kültür ve lezzet elçisi markası Legurme’nin klasik bakliyat ürünleri, gurme lezzetler ve hemen yemeye hazır pratik ürünlerden oluşan geniş bir yelpazedeki ürünleri Avrupa başta olmak üzere dünya çapında 35 ülkede afiyetle tüketiliyor. Yayla, Turquality marka destek programı kapsamında yer alan Legurme ile Türk gastronomisin lezzetli reçetelerini dünyaya tanıtırken, Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini de ambalajlarına taşıyarak kültür ihracı yapmayı da kendine misyon ediniyor.”

2000 satış noktasında yerini aldı

Yayla’nın hijyen ve gıda güvenliğinin olmazsa olmaz olduğu modern üretim tesislerinde en kaliteli malzemelerle hazırladığını vurgulayan Türkoğlu, “BPA’sız özel ambalajlara konulan Türk mutfağına özgü yemekler, Legurme markası ile Avrupa’daki yaklaşık 2000 satış noktasındaki market raflarında yerini alıyor. Sağlığa faydaları yanında bağışıklık sistemini güçlendirmedeki olumlu etkileri uzmanlar tarafından da sıkça dile getirilen bakliyat ve tahılların ağırlık kazandığı seri; çeşit çeşit pilav, çorba, makarna ve hoşaftan oluşuyor. Legurme ambalajlarında Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtılıyor” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın yanı sıra ABD, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni de hedef pazarları arasına alan Yayla Agro'nun, Legurme’yi önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir dünya markası haline getirmeyi hedeflediği belirtildi.