Yayla Agro, Geleceğin Geleneksel Lezzetleri ile WorldFood İstanbul’da dikkat çekti

Uluslararası katılımcı ve ziyaretçi profili ile dikkat çeken WorldFood İstanbul Fuarı, sektördeki en son yeniliklerin ve teknolojilerin sergilendiği bir platform olmanın yanında pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Gıda ve içecek sektöründen üretici firmalara dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelleri ve alıcılar ile bir araya gelme imkanı sunuyor.

Yayla Agro, sofraların vazgeçilmezi bakliyat ürünlerinden pek çok seçeneğin bulunduğu zengin ürün yelpazesi ile WorldFood İstanbul’da yerini aldı. Yenilikçi ürünleri ile değişen beslenme alışkanlıklarına sağlıklı alternatifler getiren Yayla, klasik bakliyat ürünlerinin yanı sıra katkısız, koruyucusuz ev yapımı tadında lezzetlerin yer aldığı Yemek Hazır serisini WorldFood İstanbul Fuarı’nda sergiliyor. Hayatı kolaylaştıran, pratik ve sağlıklı yemeklerin BPA’sız özel ambalajlarda sunulduğu Yemek Hazır, Yayla’nın daha sağlıklı nesiller inşa etme misyonunu da en iyi şekilde yansıtıyor.

Yayla Agro, ayrıca Türk gastronomisinin lezzetli reçetelerini dünyaya taşıdığı Legurme markalı ürünleri WorldFood İstanbul Fuarı’nın profesyonel katılımcı ve ziyaretçileri ile buluşturuyor. Yayla Agro, ambalajlarında Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerine de yer verdiği; Legurme markalı ürünlerini ihraç ettiği ülke sayısını önümüzdeki yıllarda 100’e çıkarmayı hedefliyor. Dünyanın farklı mutfaklarından tatları sofralara taşıyan Yayla Gurme serisi de WorldFood Fuarı’ndaki Yayla standında daha yakından görülebiliyor.

Sevilen sanatçı Faik Öztürk de Yayla Agro standında sevenleriyle buluştu

B2B görüşmelerin ve alım heyeti organizasyonlarının da gerçekleşeceği WorldFood İstanbul’un uluslararası iş birliklerine imkan tanıyan ortamı, Yayla Agro’nun büyüme planlarında önemli yere sahip olan ihracat hedeflerini de destekleyecek.