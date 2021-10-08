YAYLA AGRO 3. ULUSLARARASI ASKERİ RADAR VE SINIR GÜVENLİĞİ ZİRVESİ’NİN GÜMÜŞ SPONSORU OLDU

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi tarafından İçişleri Bakanlığı’nın himayelerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı’nın destekleriyle 5-6 Ekim'de 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS) Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Bu yıl 110 savunma sanayi firması ve yaklaşık bin 500 ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, alanının yetkin isimleri sınır güvenliğindeki son teknolojilerden göçmen krizine sektörü tüm yönleri ile ele aldı.

Etkinliğin Gümüş Sponsoru olan Yayla Agro, 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde çorbadan etli kuru fasulyeye, pilavdan hoşafa kadar birbirinden lezzetli, katkısız ve koruyucusuz, soğuk zincire ihtiyaç duymadan 36 aya kadar tazeliğini ve lezzetini koruyan ev yapımı tadındaki ürünlerini tanıttı. Lezzetleri kadar hemen tüketime hazır pratikliği ile de tercih edilen Yemek Hazır ürünleri, zorlu şartlarda görev yapan güvenlik güçlerinin sağlıklı beslenmesinde önemli bir alternatif oluşturuyor.

Yemek Ha zır ile yoğun ilgi gören Yayla Agro’nun zirvedeki standı; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir gibi önemli isimleri de ağırladı.