Yatırım Finansman, Bodrum’da yeni irtibat bürosuyla yatırımcıların hizmetinde

Türkiye’nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman, yatırımcılarına kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere Bodrum İrtibat Bürosu’nu açtı. Yatırım Finansman Bodrum İrtibat Bürosu, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre şekillenen ürün ve hizmetler sunacak. Buna göre Yatırım Finansman yeni Bodrum İrtibat Bürosu’nda başta Varlık Yönetimi olmak üzere sermaye piyasaları aracılık işlemleri alanında faaliyet gösterecek.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, Bodrum İrtibat Bürosu’nun hizmete girmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Temel amacımız, mevcut ve potansiyel müşterilerimize bulundukları her yerde kaliteli ve hızlı Yatırım Finansman deneyimini yaşatabilmek. Bodrum, son dönemde yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da insanların yoğunlukla yaşadığı bir lokasyon haline geldi. Biz de Yatırım Finansman’ın güvenilir, kaliteli ve hızlı sermaye piyasası hizmetlerini Bodrum’daki yatırımcıların ayağına getirdik. Bodrum İrtibat Büromuz ile Yatırım Finansman olarak 10 farklı lokasyonda yatırımcılara hizmet vermeye devam ediyoruz.”