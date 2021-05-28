Yataş Grup İSO 500’de 57 Basamak Birden Yükseldi

Mobilya sektöründe en çok büyüyen firmalar arasında yer alan Yataş, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” (İSO 500) 2020 listesinde bir önceki yıla göre 57 basamak birden yükselerek 201’inci sırada yer aldı.

Yataş Grup olarak, gelecek 5 yılda ilk 100’e girmeyi hedeflediklerini söyleyen Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın “Pandemi döneminin getirdiği zorlu süreçlere rağmen 2020 yılında büyümemize devam ettik. Fabrikalarımıza yaptığımız yatırımlarla ve son teknolojiden yararlanarak sürdürdüğümüz üretimle sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz. Bir dünya markası olma yolunda istikrarla yürüyoruz. Enza Home, Yataş Bedding ve Divanev markalarımızla sektörün lider markaları arasında yer alıyoruz. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında bir yılda 57 basamak birden yükselerek 201. sıraya yerleşmemiz de bizim için bu süreçte istikrarlı yükselişimizin bir göstergesi. Bu sene lansmanını yapacağımız yeni uyku markamız Puffy ve yeni Yataşmini koleksiyonu ile de büyümeye hız kesmeden devam edeceğiz.” diye konuştu.