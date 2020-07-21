banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Gram altından yine rekor kırdı
Gram altından yine rekor kırdı
Doğa turizminin gözdesi Ordu Yoroz Kent Ormanı
Doğa turizminin gözdesi Ordu Yoroz Kent Ormanı
EBA LGS tercih danışmanlığı giriş ekranı! EBA tercih danışmanlığı nasıl alınır?
EBA LGS tercih danışmanlığı giriş ekranı! EBA tercih danışmanlığı nasıl alınır?
Mahmut Tekdemir’in başarı hikayesi…
Mahmut Tekdemir’in başarı hikayesi…

Yaşanabilir konforlu mekanların sırrı: Alçı Sıvalar

İnsanlığın bilinen en eski inşaat malzemelerinden olan alçı, sürdürülebilirlik özelliğinin yanı sıra iç mekanlarda kullanıldığında, yapısında bulunan sağlık ve çevresel özellikleri sayesinde dengeli ve rahat ortamlar yaratıyor. Alçı sıvalar ise her alt zemin için ideal, kendini kanıtlamış bir iç cephe yapı malzemesi olarak kullanılıyor. Alçının bu doğal özelliklerinden yola çıkarak üretimlerini yapan Knauf, Rosenheim Yapı Biyolojisi Enstitüsü tarafından araştırılarak sağlık ve çevre özellikleri açısından onaylanan alçı sıvalarıyla sıcak ve rahat ortamlar yaratmayı mümkün kılıyor.

İş Dünyası 21.07.2020, 17:12
6
Yaşanabilir konforlu mekanların sırrı: Alçı Sıvalar

İlk alçı katmanlarının, 100 ilâ 200 milyon yıl önce yer kabuğunun sığ havzalarında deniz suyunun buharlaşması sonucu oluştuğu biliniyor. Milattan 7000 yıl önce dahi yaygın bir inşaat malzemesi olan alçı, bugünkü Batı Şeria’da yer alan antik Eriha kentinin kulelerinin yapımında da kullanılmış. Bir başka deyişle alçı, insanlıktan önce de var olan doğal bir ürün. Alçıdan üretilen alçı sıvalar ise bugünün modern, rahat, konforlu yapılarının vazgeçilmez inşaat malzemesi olarak kullanılıyor.

Sağlıklı, uygulanması kolay alçı sıvaları üreten Knauf, alçının yapısında barındırdığı doğal özelliklerinden yola çıkarak iç mekanlarda modern bir görünüm yaratıyor.

 

Knauf alçı sıvalarla pürüzsüz yüzeyler tasarlamak mümkün

Isı yalıtımına destek olan, mekanın havasını düzenleyici, nefes alıp verebilen, aşınmaya dayanıklı, alev almama özelliğine sahip Knauf alçı sıvaları, alt zemine yüksek yapışma kabiliyetiyle öne çıkıyor, kolay ve hızlı uygulanabiliyor. Fayans, duvar kağıdı, mineral üst sıvalar vb. için alt zemin olarak kullanılabilen bu alçılar, aynı zamanda kendi yüzeyleriyle uygulandığında da dekoratif bir görünüm taşıyor. Alçı sıva düzleştirilmiş veya pütürlü olarak uygulandıktan sonra doğrudan boyanarak renkli yüzeyler oluşturulabiliyor ya da mala veya fırça kullanarak özgün yüzeyler de tasarlanabiliyor.

Knauf Jetgips ® ailesinde üstün özellikler

Knauf’un alçı sıvaları arasında Jetgips® ailesinde yer alan Jetgips® Base, Jetgips® Ultra ve Jetgips® Ultra 40 iç mekanlarda makineyle uygulanıyor. Jetgips® Base perdah işlemine uygun alt zemin hazırlarken; Jetgips® Ultra’nın kullanıma hazırlandıktan sonra uygulanabileceği süre daha uzun ve perdah işlemi gerektirmeyen pürüzsüz bir yüzey sunarken ısı yalıtımına da katkı sağlıyor. Performansıyla öne çıkan Jetgips® Ultra 40 ise Jetgips® Ultra’ya kıyasla yüzde 40 fazla alanı kaplayabiliyor.

Yine bir performans ürünü olan ve iç mekanlarda makineyle uygulanan Jetgips® Diamant, yüzey sertliği ve basınç mukavemeti arttırılmış özel bir ürün olarak biliniyor. Yoğun trafiği olan kamu binaları, okullar, merdiven boşlukları vb. gibi iç mekanlarda tercih edilebiliyor. Bir başka performans ürünü olan A1 sınıfı yüksek yangın dayanımına sahip alçı sıvası Jetgips® Fire ise çelik konstrüksiyonlarda 120 dakikaya, betonarmede ise 240 dakikaya kadar yangın dayanımı sağlayabiliyor.

Knauf’un ürettiği İzogips® ve İzogips® Fine iç mekanlarda elle uygulanabilen sıva alçıları. Türkiye pazarına yeni sürülen İzogips® Fine, düzgün yüzey elde etmek için kullanılan pratik ve sağlıklı ürün olma özelliğiyle öne çıkıyor.

İç mekan tavan ve sütun dekorasyonunda kullanılan kartonpiyer alçısı Kargips®, sağladığı pürüzsüz görünüm ve çabuk donma özelliğiyle, son kat yüzey düzeltme perdah alçısı Satengips® ise yüksek tutunma gücü ve alev almama özelliğiyle tercih ediliyor.

Knauf Super Finish ve Knauf Fill & Finish Light ise karıştırma ve bekleme süresi olmadan uygulanabilen kullanıma hazır, verimliliği yüksek yüzey sonlama ürünleridir. Bu ürünler kolay zımparalanabilen, yüksek aderans sağlayan ince dolgu malzemeleri olarak istenilen yüzey kalitesine göre yüksek performans sağlamaktadır.

Knauf sunduğu tüm bu alçı, sıva ve yüzey sonlama çözümleri ile mekanların konforunu, rahatlığını artırıyor ve yaşanacak sağlıklı ortamlar yaratıyor.

#sıva #alçı #inşaat
Yorumlar (0)
banner378
22°
açık
Namaz Vakti 21 Temmuz 2020
İmsak 03:52
Güneş 05:43
Öğle 13:16
İkindi 17:13
Akşam 20:38
Yatsı 22:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Tottenham 37 58
7. Wolverhampton 36 56
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 36 42
15. Brighton 37 38
16. West Ham 36 37
17. Watford 36 34
18. Aston Villa 36 31
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25