Yaşanabilir konforlu mekanların sırrı: Alçı Sıvalar

İlk alçı katmanlarının, 100 ilâ 200 milyon yıl önce yer kabuğunun sığ havzalarında deniz suyunun buharlaşması sonucu oluştuğu biliniyor. Milattan 7000 yıl önce dahi yaygın bir inşaat malzemesi olan alçı, bugünkü Batı Şeria’da yer alan antik Eriha kentinin kulelerinin yapımında da kullanılmış. Bir başka deyişle alçı, insanlıktan önce de var olan doğal bir ürün. Alçıdan üretilen alçı sıvalar ise bugünün modern, rahat, konforlu yapılarının vazgeçilmez inşaat malzemesi olarak kullanılıyor.

Sağlıklı, uygulanması kolay alçı sıvaları üreten Knauf, alçının yapısında barındırdığı doğal özelliklerinden yola çıkarak iç mekanlarda modern bir görünüm yaratıyor.

Knauf alçı sıvalarla pürüzsüz yüzeyler tasarlamak mümkün

Isı yalıtımına destek olan, mekanın havasını düzenleyici, nefes alıp verebilen, aşınmaya dayanıklı, alev almama özelliğine sahip Knauf alçı sıvaları, alt zemine yüksek yapışma kabiliyetiyle öne çıkıyor, kolay ve hızlı uygulanabiliyor. Fayans, duvar kağıdı, mineral üst sıvalar vb. için alt zemin olarak kullanılabilen bu alçılar, aynı zamanda kendi yüzeyleriyle uygulandığında da dekoratif bir görünüm taşıyor. Alçı sıva düzleştirilmiş veya pütürlü olarak uygulandıktan sonra doğrudan boyanarak renkli yüzeyler oluşturulabiliyor ya da mala veya fırça kullanarak özgün yüzeyler de tasarlanabiliyor.

Knauf Jetgips ® ailesinde üstün özellikler

Knauf’un alçı sıvaları arasında Jetgips® ailesinde yer alan Jetgips® Base, Jetgips® Ultra ve Jetgips® Ultra 40 iç mekanlarda makineyle uygulanıyor. Jetgips® Base perdah işlemine uygun alt zemin hazırlarken; Jetgips® Ultra’nın kullanıma hazırlandıktan sonra uygulanabileceği süre daha uzun ve perdah işlemi gerektirmeyen pürüzsüz bir yüzey sunarken ısı yalıtımına da katkı sağlıyor. Performansıyla öne çıkan Jetgips® Ultra 40 ise Jetgips® Ultra’ya kıyasla yüzde 40 fazla alanı kaplayabiliyor.

Yine bir performans ürünü olan ve iç mekanlarda makineyle uygulanan Jetgips® Diamant, yüzey sertliği ve basınç mukavemeti arttırılmış özel bir ürün olarak biliniyor. Yoğun trafiği olan kamu binaları, okullar, merdiven boşlukları vb. gibi iç mekanlarda tercih edilebiliyor. Bir başka performans ürünü olan A1 sınıfı yüksek yangın dayanımına sahip alçı sıvası Jetgips® Fire ise çelik konstrüksiyonlarda 120 dakikaya, betonarmede ise 240 dakikaya kadar yangın dayanımı sağlayabiliyor.

Knauf’un ürettiği İzogips® ve İzogips® Fine iç mekanlarda elle uygulanabilen sıva alçıları. Türkiye pazarına yeni sürülen İzogips® Fine, düzgün yüzey elde etmek için kullanılan pratik ve sağlıklı ürün olma özelliğiyle öne çıkıyor.

İç mekan tavan ve sütun dekorasyonunda kullanılan kartonpiyer alçısı Kargips®, sağladığı pürüzsüz görünüm ve çabuk donma özelliğiyle, son kat yüzey düzeltme perdah alçısı Satengips® ise yüksek tutunma gücü ve alev almama özelliğiyle tercih ediliyor.

Knauf Super Finish ve Knauf Fill & Finish Light ise karıştırma ve bekleme süresi olmadan uygulanabilen kullanıma hazır, verimliliği yüksek yüzey sonlama ürünleridir. Bu ürünler kolay zımparalanabilen, yüksek aderans sağlayan ince dolgu malzemeleri olarak istenilen yüzey kalitesine göre yüksek performans sağlamaktadır.

Knauf sunduğu tüm bu alçı, sıva ve yüzey sonlama çözümleri ile mekanların konforunu, rahatlığını artırıyor ve yaşanacak sağlıklı ortamlar yaratıyor.