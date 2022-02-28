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Yarının üretim anlayışı bugünden inşa edilebilir

Üretimde dijital dönüşüme öncülük eden Mitsubishi Electric, IEEE Sakarya Üniversitesi Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen Otomasyon Zirvesi’ne katıldı. Zirvenin ‘Altın Sponsoru’ olan Mitsubishi Electric, otomasyonun geleceğine ışık tutan etkinlikte çok sayıda öğrenci ile bir araya geldi. Zirvede konuşmacı olarak yer alan Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, otomasyonun sanayi ekosistemindeki yansımalarını katılımcılarla paylaştı.

İş Dünyası 28.02.2022, 11:27
Yarının üretim anlayışı bugünden inşa edilebilir

Dünya genelinde üreticilerin ileri otomasyon ekipmanları için tercihlerinden olan biri Mitsubishi Electric, sektör profesyonelleri ve akademi dünyasıyla buluşmaya devam ediyor. Son olarak, IEEE Sakarya Üniversitesi Öğrenci Kolu ev sahipliğinde gerçekleşen Otomasyon Zirvesi’ne katılan şirket, otomasyonun fabrikalardaki arz ve talep sürecindeki etkilerini anlattı. Şirketin Altın Sponsor olarak destek verdiği zirvenin ilk oturumunda konuşan Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, otomasyon ile kişiselleştirilmiş ve esnek üretim anlayışının bugünden inşa edilmesi gerekliliğini vurguladı.

Ürün-yaşam döngüsünü yapay zekâ ve otomasyon ile esnek hale getirmek mümkün

Dijitalleşme, yapay zekâ ve otomasyon teknolojileri ile üretim ve ticaret formunun adım adım değiştiğini ifade eden Tolga Bizel; “Sanayi kuruluşlarının hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik elde edebilmesi ancak doğru bir dijital dönüşüm ile mümkün. Doğru ve etkin bir dijital dönüşümü ise dört ana başlık altında toplayabiliriz. İlk adımda yer alan sensörler, en spesifik verileri toplayarak üretimin kişiselleşmesi için ihtiyaç duyulan çıktıları veriyor. Akıllı sensörlerin elde ettiği veriyi en hızlı şekilde iletmek içinse ikinci adım olan endüstriyel haberleşme ağına ihtiyaç duyuluyor. Endüstriyel haberleşme protokollerinin ileteceği veriyi depolayacak olan bulut merkezleri de üçüncü adımı oluşturuyor. Son aşamada ise elde edilen verinin anlamlandırılması için analitik yeteneğe yatırım yapılması geliyor. Birbirine hizmet eden bu entegre süreç, yeni endüstri çağında yapay zekâ ile ürün-yaşam döngüsünü esnek hale getirerek yarının fabrikalarını bugünden inşa etmeyi sağlıyor” şeklinde konuştu.

Değişen anlık kararlara aynı hızla cevap veren fabrikalar inşa edilecek

Ticaretin tarihinin İpek Yolu’ndan dijital ticaret yoluna dönüştüğünü, bu hızı yakalayabilmek için ise fabrikaların otomasyon teknolojisine entegre edilmesi gerektiğini söyleyen Tolga Bizel; “Yeni dönemde çok hızlı bir şekilde karar değiştirip ürün/hizmet satın alıyor, aldığımız hizmet/ürünün de aynı hızla elimize ulaşmasını istiyoruz. Bu noktada, fabrikalar başta olmak üzere tedarik zincirinde dijital dönüşüm zorunlu hale geliyor. Üretim hatları aşamasında benzer esnekliği gösterebilecek robotlar devreye giriyor. Yapay zekâ destekli robotlar, fabrikaların üretim refleksini ve kabiliyetini güçlendiriyor. Bir adım daha öteye geçmek isteyen firmalar ise 5G teknolojileri ile anlık olaylar karşısında kendi kendine inisiyatif alabilen, insan gibi fabrika içinde herhangi bir koruma bariyerinin arkasında olmadan serbestçe ve güvenle dolaşan, aynı zamanda üretimi domine eden robotlarla yeni bir üretim mekanizması kurmayı hedefliyor. Hayal edilen yeni düzende ise sektörde çalışacak bireylerin özelliklerinde de köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyuluyor. Bu noktada bilişim teknolojileri alanında elde ettiği bilgileri kullanarak yenilikler ortaya koyacak, sektördeki değişimi sağlayacak gençlere büyük iş düşüyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

#mitsubishi
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