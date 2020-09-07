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Yargıtay kararı bozdu; tazminatsız işten çıkarma sebebi sayıldı

Yargıtay milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Çalıştığı iş yerinde mesaiye geç gelip erken ayrılan işçi, işveren tarafından işten çıkarıldı. Yüksek Mahkeme iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine karar verdi. Devreye giren Yargıtay ise, işçinin işe zamanında gelmesi gerektiğini belirterek, Yüksek Mahkeme'nin kararını bozdu, feshin geçerli nedene dayandığını belirtti.

İş Dünyası 07.09.2020, 11:39 07.09.2020, 11:58
2007
Yargıtay kararı bozdu; tazminatsız işten çıkarma sebebi sayıldı

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren karara imza atan Yargıtay, sabah mesaiye geç gelip, akşam erken çıkan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı.

Yüksek Mahkeme; mesaiyi savsaklayan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi yönünde karara imza atan İş Mahkemesi ile İstinaf Mahkemesi’nin hükmünü bozdu.

YARIM SAAT GEÇ KALDI, 15 DAKİKA ERKEN ÇIKTI

İddiaya göre, çalıştığı şirkette sabah 08.00 mesaisine yarım saat geç kalan akşam da mesaisinden 15 dakika erken çıkan işçi tazminatsız şekilde kovuldu. Soluğu İş Mahkemesi’nde alan işçi, depo işçisi olarak çalıştığını, davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin açık ve kesin bir ifade olmadan sona erdirildiğini dile getirdi.

Mahkeme, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız nedenle feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve yasal sonuçlarına karar verilmesini talep etti.

Davalı işveren ise davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının mazeretsiz olarak işe hiç gelmediğini, yahut geç geldiğini veya görev yerini terk ettiğini, fesih işleminin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini, davacının iş sözleşmesinin haklı ve geçerli nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi.

“FESİH ÖLÇÜSÜ OLMAMIŞTIR”

Mahkeme; davalı işverenin yapmış olduğu fesih işleminde feshin son çare olma ilkesine uyulmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulundu.

Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetti. Gerekçeli kararda; davacının 08.00’de başlayan vardiyaya 08.35 ve 09.00’da iş başı yapması eylemlerinin iş akdi feshini gerektirir ağırlıkta olmadığı, davalı işverence bu eylemler nedeniyle işleyişin ne şekilde olumsuz etkilendiği hususunun ispatlanamadığı, fesih işleminin ölçülü olmadığı belirtildi. Kararı davacı işçi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

“İŞE ZAMANINDA GELECEKTİ”

Yargıtay kararında, işçinin işe geç gelip erken çıktığına dair tutanak tutulduğuna dikkat çekti. Davacının savunma vermediği ve davacıya bu nedenle 2 günlük ücretten kesme cezası ve ihtar verildiği, davacının belirtilenlerin doğru olmadığına ilişkin savunma verdiği hatırlatıldı.

Kararda, “İş Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin kabul yönündeki kararı bozularak ortadan kaldırılmıştır. Feshin geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddine karar verilmiştir” denildi. (İHA)

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