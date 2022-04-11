Yargıcı’dan 3 Yeni Mağaza

sezon; konfeksiyondan aksesuara ve dekorasyona kadar geniş koleksiyonlarıyla bir yaşam biçimi sunan YARGICI, Birleşik Arap Emirlikleri’nde Abu Dhabi Yas Mall’da, İstanbul Akbatı AVM’de ve İzmir Alsancak’ta açtığı yeni mağazalarıyla mağaza sayısını 54’ye çıkarttı.

YARGICI, rahatlığı ve sadeliği ön plana çıkararak hayatın her alanında kullanılabilecek tasarımları, butik servis anlayışı ve her zaman beğenilen mağaza dekorasyonuyla yeni mağazalarıyla bölgelerin en dikkat çeken mağazalarından olacak. Tropikal bir yolcuğa davet eden İlkbahar/Yaz 2022 Koleksiyonu’nu keşfetmek için YARGICI mağazalarına uğramayı unutmayın.