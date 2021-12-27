“YAPININ OSCARLARI”, ALTIN ÇEKÜL ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

13 Ocak 2022 Perşembe günü Saat 19.00’da “AURA İstanbul”da düzenlenecek Ödül Töreni’nde ödüle layık görülen ürünler belli olacak.

Ödüller Yapıda Yenilikçi Ürün, Fikir ve Sektörel Pazarlama Ödülü olmak üzere 3 ana kategori altında sahiplerini bulacak.

Yerel pandemi sürecinin devamı sebebiyle Ödül Töreni tüm gerekli önlemler alınarak belirli kişi kapasitesi gözetilerek düzenlenecek.

Ödül programına başvuran ürünler;

Önerilen ürünün yapım sürecinde teknolojik gelişme sağlaması,

Son derece yenilikçi üretim süreçleri ve teknolojileri içermesi,

Üretiminde ekolojik dengenin gözetilmesi,

Bilinen bir malzemeye şimdiye kadar sahip olmadığı bir özelliğin kazandırılması ile yeni imkânlar yaratması,

Yapıdaki kullanımının halen gelişime açık olması,

Yapı sisteminin endüstrileşme düzeyine katkısı,

Malzemenin üretiminde, yapılardaki uygulamasında ve binanın kullanım sürecinde enerji tasarrufu sağlaması, sürdürülebilirlik,

Güvenlik, sağlamlık ve dayanıklılık,

Üretim ve kullanım süresince çevreye ve sağlığa zararlı bir yönü olmaması,

Özgünlük ve inovasyon,

Tasarım kalitesi, estetik,

Bağlama uygunluk ve sosyal uyum,

Detaylar, üretim teknoloji ve kalitesi,

Ergonomi, kullanıcı odaklılığı ve fonksiyonellik kriterleri altında değerlendirildi.

Ödül programının katılımcılarına sağlayacağı avantajlar şöyle:

Uluslararası alanda rekabet edebilir seviyeye gelmek,

Tüm firmalar için ortak bir platformda yer almak,

Marka bilinirliği artırmak,

Ticari bir ürüne henüz dönüşmemiş, araştırma ve geliştirme safhasındaki katılımcılar için sektörde bilinirlik kazanmak ve iletişim ağlarını geliştirmek,

YAPI KATALOĞU yıllık medya ve tanıtım gücüyle desteklenmek,

Sosyal medyada takipçilerle daha interaktif bir ilişki kurmak,

“Geleceğin Mimarları”na markalarını tanıtmak; yayın ortaklıkları sayesinde, firmalara hem yerel, hem global mecralarda tanıtım şansı sağlamak,

Altın Çekül Malzeme Kitabı 2021’de yer almak.

Avi Alkaş / JLL Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı, AYD Başkan Yardımcısı

Adil Baştanoğlu / CEPHEDER Yönetim Kurulu Başkanı

Zafer Baysal / ULI Türkiye Başkanı

Doç. Dr. Ece Ceylan Baba / Yeditepe Üni. Mimarlık Bölümü Başkanı

Paolo Debiaggi / Mimar, Politecnico di Milano Yapı Teknolojileri Bölümü Öğr. Gör.

Nida DeBusk / Proje Genel Müdürü, North Carolina Greensboro Üni.

Durmuş Dilekçi / İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Kurtul Erkmen / Mimar

Ayşe Hasol Erktin / Mimar

Massimo Guerini / BIMobject® İtalya Satış Müdürü

Gülçin İpek / Sektör Uzmanı

Cem Kafadar / İnş. Müh., 1İnşaat Danışmanlık Kurucusu

Deniz Karabacak / Mimar, Teknoloji Danışmanı

Ebru Ünver Karaer / Yüksek Mimar - ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı

Gökhan Karakuş / Tasarımcı

Tayfun Küçükoğlu / Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı

Francesca Schepis / Mimar, PhD, Mediterranean University of Reggio Calabria Öğretim Görevlisİ

Prof. Dr. Hasan Şener / İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Leyla Tanaçan / İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Çiğdem Tekin / MSGSÜ Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği ve Malzeme Bilim Dalı Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Onuralp Yücel / İTÜ, Kimya Metalurji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

YAPI KATALOĞU MİMARLIK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

YAPI KATALOĞU Mimarlık Ödülleri, 2021 yılında 27.si gerçekleşen ALTIN ÇEKÜL ULUSLARARASI YAPI KATALOĞU ÖDÜLLERİ kapsamında, mimar ve içmimarların da ödüllendirildiği iki farklı yarışmayı bünyesinde barındıran bir ödül programı olarak sektörle buluştu.

“Mimarın İlk Yapısı” Ödülü ve “Mimarlık Teşvik” Ödülü olarak sektöre iki farklı tasarım yarışması sunan YAPI KATALOĞU Mimarlık Ödülleri, 2021 senesinde yapı sektörünün en önemli aktörleri olan mimar ve içmimarların hem gerçekleşmiş hem de kâğıt üzerindeki tasarımlarını ödüllendirmek için önemli bir adım attı.

Birbirinden değerli jüri üyelerinden oluşan jüri paneli, Mimarlık Ödülleri kapsamında en başarılı inşa edilmiş yapıları ve tasarlanmış fikirleri ödüllendirdi.

13 Ocak 2022 Perşembe günü Saat 19.00’da “AURA İstanbul”da düzenlenecek Ödül Töreni’nde ödüle layık görülen projeler belli olacak.

Yerel pandemi sürecinin devamı sebebiyle Ödül Töreni tüm gerekli önlemler alınarak belirli kişi kapasitesi gözetilerek düzenlenecek.

YAPI KATALOĞU MİMARLIK ÖDÜLLERİ 2021 Jüri Üyeleri (Sıralama soyadına göre alfabetik olarak yapılmıştır.)

Can Çinici / Çinici Mimarlık

Durmuş Dilekçi / Dilekçi Mimarlık DDA, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Kurtul Erkmen / K,G: Mimarlık, AURA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşe Hasol Erktin / HAS Mimarlık

“MİMARIN İLK YAPISI” ÖDÜLÜ 2021

“MİMARIN İLK YAPISI” Ödülü kentlerimizdeki nitelikli yapı stoğunun artması, genç tasarımcıların yenilikçi fikirlerinin işveren ve kullanıcılarla buluşmasını teşvik amacıyla bu sene ilk defa “YAPI KATALOĞU” bünyesinde sahiplerini buldu.

01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2020 arasında inşa edilmiş ilk yapılarıyla aday gösterilebilecekleri yarışma sonucunda mimarlar ödüllendirildi.

Jüri üyeleri yarışmaya başvuran ilk yapıları;

Mimari olgunluk,

Yapının ortaya koyduğu çözümün tektonik tutarlılığı,

Çevre ile kurduğu ilişkinin duyarlılık düzeyi,

Malzeme ve detaylardaki yetkinlik,

Yapının çevresine katkısı ölçütlerine göre değerlendirildi.

“MİMARLIK TEŞVİK” ÖDÜLÜ 2021

“Mimarlık Teşvik” Ödülü, bu sene ilk defa YAPI KATALOĞU MİMARLIK ÖDÜLLERİ kapsamında, Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren belirli sayıda mimarlık ofisinin özel olarak davet edilmesiyle düzenlenen bir yarışma olarak sektörle buluştu.

“Yeniden Kullanım, Yeniden İşlevlendirme” teması çerçevesinde, YAPI KATALOĞU Mimarlık Ödülleri yarışma moderatörlüğünün belirlediği, mesleki yetkinliğe ulaşmaya ve ortaya koydukları projelerle sektörde kendini göstermeye başlamış mimarlık ofisleri bu yarışmaya davet usulüyle katılım gösterdi ve yarıştı.

YAPI KATALOĞU’nun kapalı davetini kabul ederek “Mimarlık Teşvik” Ödülü’nde yarışan mimarlık ofisleri şu şekildedir:

Craft312 studio

Kat 73

KST Mimarlık

MAS Architecture Studio Istanbul

ONZ Mimarlık

Rekare Mimarlık

ALTIN ÇEKÜL ÖDÜLLERİ VE MİMARLIK ÖDÜLLERİ “AURA İSTANBUL”DA DÜZENLENECEK ÖDÜL TÖRENİNDE SAHİPLERİNİ BULACAK, ÜRÜN VE PROJELERİN YER ALDIĞI SERGİ AÇILIŞI GERÇEKLEŞECEK!

ALTIN ÇEKÜL Ödülleri ve YAPI KATALOĞU Mimarlık Ödülleri’ne başvurup ödüle layık görülen bütün ürünler ve projeler fiziksel olarak sergilenmeye hak kazandı. 13 Ocak 2022 Perşembe günü saat 19:00’da “AURA İstanbul”da gerçekleşecek Ödül Töreni gecesinde ayrıca yarışmanın fiziksel sergisinin de açılışı yapılacak. “AURA İstanbul”da yer alacak sergi 14-28 Ocak 2022 tarihleri arasında tüm ziyaretçilere açık olacak.