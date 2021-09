YAPI KREDİ VE OTOKOÇ OTOMOTİV İŞ BİRLİĞİ: YAPI KREDİ MOBİL ARACIM+ İLE OTOMOTİVE DAİR HER ŞEY TEK NOKTADA BULUŞTU

Aracım+ ile sınırları kaldırmaya devam ediyoruz

Müşterilerinin her zaman yanlarında olarak onlara hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunduklarını vurgulayan Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şu değerlendirmede bulundu: “Yapı Kredi olarak Aracım+ ile finansal servislerin ötesinde platform iş modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda, müşterilerimizin hemen hemen her gün ziyaret ettiği Yapı Kredi Mobil üzerinden, bankacılık işlemleri yanında araçlarına dair birçok farklı hizmete de aynı anda, en iyi deneyimle ve hızla ulaşmalarını hedefledik. Son olarak Yapı Kredi Mobil’e Otokoç Otomotiv iş birliği ile eklediğimiz Aracım+ ile otomotive dair tüm öğeleri bir araya topladık. Artık Yapı Kredi müşterileri, Aracım+ ile araçlarına yönelik sunduğumuz tüm hizmetlere tek bir noktadan kolayca ulaşabiliyor, araçlarıyla ilgili hatırlatmalar alabiliyor. Gelecekte de Otokoç Otomotiv ile farklı servisler için iş birliklerimiz devam edecek. İnsanı odağa alan yaklaşımımızla geliştirdiğimiz yenilikçi fonksiyonlarımız sayesinde müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı ve her alanda sınırları kaldırmayı sürdüreceğiz.”

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekic

Amacımız, yenilikçi çözümler sunarak müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak

Türkiye’nin lider otomotiv perakende, araç kiralama ve araç paylaşımı şirketi Otokoç Otomotiv olarak, teknolojiyi merkeze koyan projelerde yer almayı çok önemsediklerini belirten Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Otokoç Otomotiv olarak inovasyon ve dijitalleşme stratejilerimiz ile amacımız, ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümler sunarak müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak. Aracım+ hizmeti kapsamında Yapı Kredi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin müşterilerimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Araç kiralama markamız AVIS ile Yapı Kredi Mobil’den araç kiralayan müşterilerimize özel avantajlar sağlıyoruz. İlerleyen günlerde uygulama üzerinden farklı hizmetlerimizle de Yapı Kredi Mobil kullanıcılarına erişiyor olacağız. Yapı Kredi ile iş birliklerimizin artması ve başarılı projelere birlikte imza atmak adına çalışmalarımız devam edecek.”