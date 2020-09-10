Yapay zeka ve endüstriyel IoT teknolojileri zirvesi

Yapay zeka (AI) ve Endüstriyel IoT (IIot) alanındaki en son yenilikler, teknoloji lideri Advantech'in ev sahipliği yapacağı büyük bir uluslararası etkinlikte sergilenecek. Teknolojiye yön veren dünyanın dört bir yanındaki teknoloji liderleri bu sanal zirvede bir araya gelecek.

Advantech Global IIoT Sanal Zirvesi, “Endüstriyel IoT’de Geleceğin Trendleri” temasıyla 22-25 Eylül 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik, yapay zeka ve endüstriyel IoT (IIot)’deki yeniliklerin bir sonraki sanayi devrimini nasıl şekillendirdiğini keşfetmeyi sağlayacak.

Akıllı sistemler ve çok daha fazlası

Sanal teknoloji zirvesi 22 Eylül Salı günü başlayacak. Açılış oturumunun ardından toplam 80 konuşmacı AI ve IIoT’ye dair oturumlarda sunum yapacak. 23 Eylül Çarşamba günü; akıllı fabrika, endüstriyel ekipman üretimi ve akıllı otomasyon dahil olmak üzere akıllı üretim ile yapay zekaya odaklanılacak. 24 Eylül Perşembe günü ise, akıllı şehirlerin altyapıları ile enerji, çevre ve akıllı lojistik konularına yer verilecek. Etkinliğin son günü 25 Eylül Perşembe günü ise, katılımcıların Advantech uzmanlarıyla birebir etkileşim kurmaları ve grup tartışmalarına katılarak network oluşturabilmeleri için bir network kurgusu oluşturulacak.

Sanal zirveye dünyanın her yerinden teknolojiye yön veren profesyoneller online olarak katılım sağlayabilecek. Her oturum, farklı bölgelerdeki katılımcılar için zaman farklılıklarını önlemek amacıyla iki farklı zamanda sunulacak.

Bansidhar: Teknolojik gelişmeler pandemik döneminde yavaşlamadı

Advantech Avrupa Genel Müdürü Jash Bansidhar, zirve hakkında yaptığı açıklamada, “Teknolojik gelişmeler pandemik döneminde yavaşlamadı. Mühendisler ve yöneticiler, AI ve IIoT'deki en son yeniliklerden haberdar olmak istiyor. Bu sebeple bu tür etkinlikler projeleri için doğru kararları vermelerinde hayati önem taşıyor.” dedi. Bansidhar, Advantech Global IIoT Sanal Zirvesi’nin bu gruplara yol haritası çizerek, birçok fırsat sağlayacağını vurguladı.

Advantech Global IIoT Sanal Zirvesi’ne dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla profesyonelin katılımı bekleniyor. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve etkinliğe ücretsiz kayıt olmak için Advantech web sitesini ziyaret edebilirsiniz