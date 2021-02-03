YAKTAŞ İNŞAAT, TÜRKİYE’YE FRANSIZ SERMAYESİNİ GETİRDİ

Esnek zemin kaplama tasarım ve üretiminde bir dünya lideri olan Gerflor, bugün Türkiye’deki varlığını genişletme yolunda önemli bir adım atarak Türk firması Yaktaş’ı satın aldığını duyurdu.

Bu anlaşma, ünlü Fransız markasının 20 senelik tek yetkili distribütörü ve 26 yıllık partneri olan Yaktaş İnşaatın artık zemin kaplama endüstrisinde bir dünya lideri olan Gerflor Grubuna katılmasını sağlamaktadır. Gruba dahil olan ve grup içerisinde geliştirilen ünlü markalar arasında Taralay, Taraflex, Mipolam, DLW, Connor Sport, Sport Court, SPM, Romus, Gradus yer almaktadır.

Gerflor Türkiye, bundan sonra Gerflor’un tüm dünyadaki başarılı varlığından, yenilikçi kabiliyetlerinden ve müşteri destek hizmetlerinden faydalanacaktır. Gerflor Türkiye, bu uzmanlığın sağladığı avantajlarla Türkiye’deki aktivitelerini ve marka farkındalığını daha da geliştirecektir.

Bu anlaşma, Geflor’un esnek zemin kaplama sektöründe coğrafi varlığını genişletmesine devam etmesini sağlayacaktır. Bu aktiviteler, Gerflor’un Türk müşterilerine sağlık, eğitim, ofis, spor, mağaza, endüstri gibi birçok alanda daha geniş çaplı çözümler sunmasına imkan sağlayacaktır.

İmzaların ardından açıklamada bulunan Gerflor SAS CEO’su Bertrand Chammas şunları söyledi: “Bu anlaşma ile denizaşırı faaliyetlerimizi bir adım daha öteye taşımış ve Gerflor’un daha iyiye evrilmesi için yeni bir fırsat yakalamış olduk. Uzun bir geçmişe sahip, firmamıza bağlılığını ispat etmiş olan distribütörümüz ve deneyimli ekibinin grubumuza katılmasından son derece memnunuz. Önceliğimiz, önümüzdeki aylarda Türk firmasının bütün olarak Gerflor portföyünde gelişimine devam etmesini sağlamak ve daha fazla yerel yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacaktır. Gerflor olarak yatırımlarımız ve dönüşüme yönelik girişimlerimizle Türkiye pazarına daha cazip ürün ve servis seçenekleri sunacağımızdan eminiz.

1995 yılında Yaktaş’ı kuran ve şu an Gerflor Türkiye’nin Başkanı ve hissedarı olan Artuk Yakut, anlaşma ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “2000 yılında, Gerflor’un tek yetkili Türkiye distribütörü olmuştuk. O günde dahi, bu güne geleceğimizden hiçbir şüphem yoktu ve bu anlaşma bunun kanıtıdır. Gerflor için güzel, Türkiye pazarı için büyük bir adım.”