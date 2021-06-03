Yakıt Tasarrufunun Yolu FleetGO’dan Geçiyor!

Bir filoyu yönetmek: araç verilerinin analiz edilmesini, sürüşlerin etkin planlanmasını, yakıt maliyetlerinin optimize edilmesi ve büyük ölçüde azaltılması anlamına gelir. Filo yönetim sürecinde, iş faaliyetlerinizi sınırlamadan yakıt maliyetlerinizi izlemek ve düşürmek için detaylı veriler elde etmenizi sağlayacak yenilikçi teknolojik çözümlere ihtiyacınız vardır.

Yakıt tüketiminin fazla ve yakıt maliyetlerinin yüksek olduğu ülkemizde yakıt tasarrufu büyük önem arz ediyor. FleetGO; araç başına yakıt tüketimi, kullanılan toplam yakıt, yakıt seviyesi, motor devri ve motor sıcaklığı gibi kritik verileri anlık olarak izlemenizi ve kayıt altına almanızı sağlar. Yakıt tüketimi verileriniz doğrudan araçtan alınır ve bulut tabanlı platforma gönderilir. FleetGO; yolculuk veya dönem başına yakıt tüketimini görebilme, yakıt tasarrufunu ölçümleme ve sürücü tanımlama gibi isteğe bağlı parametreler ekleyerek, sürücü başına yakıt kullanımını takip etmenize de yardımcı olur.

FleetGO’nun detaylı raporları ile bakım kilometrelerini otomatik olarak takip edebilir; sefer, güzergah ve operasyonel maliyetlerinizi gerçek verilerle hesaplayabilirsiniz. Anlık bildirimler ile sürücülerinizi 7/24 denetleyerek aşırı hız, ani fren ve kalkış, devirli kullanım gibi yakıt sarfiyatını arttıran sürüş davranışlarını anında tespit edebilirsiniz. Böylece hatalı araç kullanımı ve suistimalleri önleyerek yakıt tüketiminde ölçülebilir tasarruf sağlayabilirsiniz.

Çevreye Duyarlı Sürüş politikası doğrultusunda C02 salınımlarınız takip edilir. Böylece araç kullanımınızı optimize ederek araçlarınızın çevreye olan negatif etkilerini minimuma indirebilirsiniz. FleetGO, araçlarınızı daha çevre dostu hale getirip maliyetlerinizi düşürerek işiniz ile gezegenimiz arasındaki dengeyi kurmanızı ve korumanızı sağlar.