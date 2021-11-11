Yağmur suyuna geçit yok! Geberit Pluvia Çatı Drenaj Sistemi ile yoğun yağışlara yüksek drenajlı çözüm

İsviçreli sıhhi tesisat devi Geberit’in mühendislik harikası ürünü Pluvia Çatı Drenaj Sistemi 7 ila 8 kat daha hızlı drene etme kabiliyetiyle sağanak yağışlara karşı geleneksel drenaj sistemlerine göre daha verimli bir kalkan görevi görüyor. Her tür çatı malzemesiyle bağlantıya izin veren çeşitliliği, 10 dakikada 50 kg yağışı drene edebilen ve su birikimini engelleyen teknolojisi ile sistem, çatıdan alt yapı bağlantısına kadar tek bir sistem çözümü sunuyor. Minimum düzeyde süzgeç kullanarak maksimum drenaj kapasitesi sağlayan Pluvia; zaman ve malzeme tasarrufu, yüksek güvenilirlik, uzun ömürlü kullanım avantajlarıyla öne çıkıyor.

Kendini temizleyen sistem sayesinde tıkanmalara son

Darbelere dayanıklı HDPE çatı süzgeçleri, borular ve bağlantı parçaları içeren Geberit Pluvia Çatı Drenaj Sistemi, konvansiyonel çatı drenaj yöntemlerinin aksine, sifonik bir sistem olarak işlev görüyor. Geberit Pluvia Çatı Drenaj Sistemi ile boru hattı mümkün olduğu kadar çabuk dolarak negatif bir basınç oluştururken su, emiş kuvveti ile çekiliyor ve sürekli tahliye ediliyor. Bu işlev aynı zamanda sistemin kendisini temizlemesini sağlayarak olası tıkanıklıkların önüne geçiyor. Geberit Pluvia Çatı Drenaj Sistemi, doğrudan çatı altına eğimsiz bir kolektör boru ile bağlandığı için büyük çatı alanlarının tek boru ile drene edilebilmesini mümkün kılıyor. Bu sayede planlamayı basitleştirerek maliyetleri azaltıyor, inşaat süresini kısaltıyor ve yapıya fazla yük binmesini önlüyor. Daha kısa boru çapları ile uygulanabilen, daha az iniş ve daha az alt yapı borusu gerektiren Geberit Pluvia Çatı Drenaj Sistemi alandan da kazanç sağlıyor.