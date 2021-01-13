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Xiaomi Türkiye'nin Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk Oldu
Küresel teknoloji lideri Xiaomi, Türkiye yönetiminde üst düzey bir atamaya imza attı. Xiaomi Türkiye Ülke Ürün ve Satış Direktörü olarak görev yapan İrfan Öztürk, 13 Ocak tarihi itibariyle Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı olarak görevine devam edecek. Öztürk, çalışmalarını Xiaomi Türkiye Ülke Müdürü Usher Liu'ya raporlayacak.
İş Dünyası 13.01.2021, 17:35
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2007 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olan İrfan Öztürk, Samsung Türkiye'de çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra uzun bir süre tablet-bilgisayar ve telefon kategorilerinin Ürün Müdürü olarak görev yaptı. Samsung'taki kariyerinin ardından Samsung'un yetkili satış kanalı Doruk İletişim'de E-Ticaret Müdürü olarak görev aldı. 2018 yılında Ülke Ürün ve Satış Müdürü olarak Xiaomi Türkiye’de göreve başlayan Öztürk, Xiaomi Türkiye’nin ilk çalışanı olarak Türkiye operasyonunun kurulması sürecinde önemli görevler üstlendi. 2019 yılında Ülke Ürün ve Satış Direktörü görevine getirilen İrfan Öztürk 13 Ocak 2021 itibariyle Xiaomi Türkiye Ülkü Müdür Yardımcısı oldu.
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