Wyndham Grand İzmir Özdilek, Türkiye’nin En Beğenilen 100’ü arasında!

Bir milyonu aşkın anket ve tarafsız müşteri yorumları sonucunda belirlenerek Türkiye’nin en iyi 100 oteli arasında yer almanın kendileri için çok kıymetli olduğunu aktaran Wyndham Grand İzmir Özdilek Genel Müdürü Funda Çam, “Turizm ve otelcilik sektörü, içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Ve fakat tüm yaşananlara rağmen Wyndham Grand İzmir Özdilek olarak, salgının ilk ortaya çıkışından itibaren başta tüm personellerimizin bu konu hakkında eğitilmesine öncelik verdik” dedi. Funda Çam ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı‘nın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde hijyen ve güvenlik koşullarını birebir uygulayarak gerekli tüm hassasiyeti gösterdik ve Turizm Bakanlığı adına Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan “Güvenli Turizm Sertifikası” denetlemesini de başarıyla geçtik. İzmir şehir merkezinde güvenli turizm sertifikasını ilk alan otel olduk” diye belirtti.

“Bu sene üçüncü kez Türkiye’nin en iyi otelleri arasında yer alarak, misafirlerimizin duyduğu memnuniyeti bir kez daha görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir ziyaretçimizin otelimizde keyifle konaklaması ve memnun ayrılması için titizlikle görevlerini yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ödülü onlar sayesinde aldığımızı belirtmek istiyorum” diye ifade eden Wyndham Grand İzmir Özdilek Genel Müdürü Funda Çam, önümüzdeki yaz sezonu için oldukça heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Genel Müdür Funda Çam ayrıca, düğün organizasyonlarının da yeniden başlamasıyla birlikte, pandemi koşullarına uygun ve sınırlı sayıda düzenlenecek organizasyonlar için güvenli bir ev sahibi olacaklarını tekrar hatırlatarak, bu konuda rezervasyon almaya başladıklarını da belirterek sözlerine son verdi.