Workindo.com CEO’su Erhan Kocabaş

Tüm müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini sunmayı sürdüren Hepsiburada, yeni bir iletişim atılımına imza attı. Usta sanatçı Cem Yılmaz ile başlatılan iş birliği kapsamında, unutulmaz Cem Yılmaz film karakterlerinin yer aldığı sürprizlerle dolu bir serinin ilk filmi 16 Ekim Cuma günü izleyici karşısına çıkacak. Hepsiburada’nın fark yarattığı hizmet ve inovasyonlarının vurgulanacağı iletişim serisinin ilk adımı “Efsane Başlıyor” söylemiyle izleyicilerle buluşacak.

Hepsiburada müşterileri her zaman odak noktasında

Basın toplantısında Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ Hepsiburada’nın vizyonu ve hedefleriyle ilgili olarak, “Hepsiburada olarak, 40’a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidini müşterilerimizle buluşturan, aylık 200 milyonun üzerinde ziyareti ağırlayan dev bir platformuz. Hedefimiz Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak. Bugün, sebze meyve gibi tüm taze gıda ve süpermarket ihtiyaçlarını birkaç saat içinde müşterilerimizin kapısına istedikleri saat aralığında getiren Hepsiexpress, kendi operasyonel lojistik yetkinliklerimizi sunduğumuz Hepsijet, dijital ödeme çözümlerimiz Hepsipay ve müşterilerimizi global bir oyuncu haline getirdiğimiz e-ihracat programımız Hepsiglobal ile bu büyük ekosistemi yönetiyor ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre her geçen gün yeniliyoruz. Yapıcı iş modelimizle, kadın girişimcilere, KOBİ’lere, işletmelere ve yeni girişimlere teknoloji ve pazarlama gücümüzü seferber ediyor; perakendeyle birlikte büyüyoruz. Tüm bunları yaparken müşterilerimizi her zaman odak noktasına koyuyoruz. Tüm çabamız onlara her geçen gün daha iyisini sunmak, hayatlarını kolaylaştırmak, alışveriş deneyimlerini daha keyifli hale getirme ekseninde şekilleniyor. Müşteri memnuniyetini sektörün lideri olarak, kendimize misyon edindik ve uygulamalarımızla örnek olmaya devam ediyoruz. Bugün ülkemizin ve bölgesinin en fazla tercih edilen platformu olarak onlarca farklı tüketiciye hitap eden ürün ve inovatif servis çeşitliliğine sahibiz.” dedi

Emirdağ, yeni iletişim atılımı kapsamında başlatılan Cem Yılmaz iş birliğiyle ilgili ise, “Silikon Vadisi ile Kapalı Çarşı kültürünü birleştiren veri ile tecrübeyi harmanlayan bir ekibe sahibiz. Dünyanın ve Türkiye’nin en iyi şirketleriyle yaptığımız iş birlikleriyle müşterilerimizin hayatında fark yaratan, sektörün ilklerine imza atmaya devam ediyoruz. Bu noktada da Türkiye’nin efsane ismi Cem Yılmaz ile örnek gösterilecek uzun süreli ve stratejik bir iş birliği modeliyle güzel bir yolculuğa başladık. Cem Yılmaz ile klasik bir ‘marka-ünlü’ ilişkisi şeklinde değil, stratejik bir yol arkadaşlığıyla çalışıyoruz. Yakında herkesin zevkle izleyeceği sürprizler ve daha fazlasıyla Hepsiburada olarak Cem Yılmaz ile sizlerin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Umarım sizlerin takdirine birlikte mazhar oluruz.”

Hepsiburada ve Cem Yılmaz’dan uzun süreli iş birliği

Hepsiburada CMO’su Yüce Zerey, Hepsiburada ve Cem Yılmaz’ın birlikteliğinin klasik bir “marka-ünlü” ilişkisi olmadığını, Cem Yılmaz’la bir ilki de gerçekleştirdiklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Biz en baştan itibaren Cem Yılmaz ve Fikir Sanat ekibiyle strateji oluşturulmasından, yaratıcı süreçlere, fikirlerimizin ete kemiğe büründüğü prodüksiyonlardan, inovasyonların stratejik önceliklendirilmesine kadar birlikte yol alıyoruz. Büyük heyecanla başladığımız bu yolda öyle şeyler ortaya çıktı ve çıkıyor ki, sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.”

“Keyifle ve güvenle Hepsiburada’yı kullanıyorum”

Sanatçı Cem Yılmaz ise kendisinin de halihazırda bir Hepsiburada müşterisi olduğunu, uzun yıllardır keyifle ve güvenle alışveriş yaptığının altını çizerek şöyle konuştu: “Hepsiburada Türkiye’den çıkan, sadece ülkenin değil bölgenin en büyük e-ticaret şirketi. Dünyada geniş bir coğrafyada da önemli hedefleri olduğunu bizzat biliyorum ve yakından takip ediyorum. Teknoloji alanında Türkiye’den bir başarı hikayesi çıkacaksa, bunun Hepsiburada olduğuna inanıyorum. Ayrıca ben de Hepsiburada müşterisiyim ve uzun yıllardır güvenle ve keyifle alışveriş yaptığım bir markayla iş birliği yapmaktan, onların global hedeflerine katkı sunmaktan memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Bu kampanya benim için de bir ilki barındırıyor. İlk defa filmlerimdeki efsane karakterleri bu film için bir araya getirdik. Umarım çok değerli tüketiciler de heyecanımıza bu süreçte ortak olur.”

Farklı reklam filmleri ve sürprizlerin olacağının, bu iş birliğiyle tüketicileri şaşırtmaya devam edeceklerinin de müjdesini veren Hepsiburada’nın basın toplantısında reklam filminin teaser’ı beğeniyle izlendi. Kampanyanın ilk reklam filmi ise 16 Ekim’de izleyiciyle buluşacak.