Wilo’ya Ecovadis’ten Platin Madalya

Uluslararası, Bağımsız Sürdürülebilirlik Derecelendirme Kuruluşu Ecovadis, Wilo’yu Sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalardan dolayı en yüksek derece olan Platin Madalya ile ödüllendirdi. 2019 ve 2020 yıllarında Gümüş, 2021 yılında Altın Madalya kazanan Wilo, çokuluslu teknoloji grubu olarak, ilk kez derecelendirme kuruluşunun en yüksek ödülünü aldı.

Uluslararası alanda en tanınmış sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşlarından biri olan Ecovadis’in inceleme sisteminde, bir puan kartı kullanılarak, şirketlerin sürdürülebilir hedefleri, uygulanan faaliyetleri, sertifikaları veya kontrol önlemleri gibi çeşitli göstergeleri ölçülüyor. Sektöre, şirket büyüklüğüne veya coğrafi konuma bağlı olarak, satın almadan üretime ve insan kaynakları yönetimine kadar tüm değer zinciri boyunca 21 kriter dikkate alınıyor. Genel bir puan ve dört bireysel puan, değerlendirmeye yansıtıyor ve bu kriterler diğer şirketlerle karşılaştırmaya olanak tanıyor.

Wilo Grup Başkanı ve CEO'su Oliver Hermes

Wilo Grup Başkanı ve CEO'su Oliver Hermes, "Kuruluşumuz olan 1872 yılından bu yana Wilo Grup, gizli bir şampiyondan, görünür ve bağlantılı bir şampiyona evrildi. Sürdürülebilirlik her zaman DNA'mızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Platin derecesini almak, stratejimizi onaylıyor ve bize büyük bir gurur kaynağı sunuyor. İklim değişikliğini birlikte yavaşlatabileceğimize ve küresel iklim koruma hedeflerine ulaşabileceğimize eminim. Çabalarımızla, başkalarını şirket ve ulusal sınırların ötesinde sürdürülebilirlik ve iklim korumasını sürdürmeye teşvik etmeyi umuyoruz." açıklamasını yaptı.

Wilo Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CTO'su Georg Weber

Wilo Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CTO'su Georg Weber, "Platin madalyası, Wilo'nun tüm değer zinciri boyunca ne kadar sürdürülebilir bir performans sergilediğini gösteriyor. Çevre koruma konusundaki taahhütlerimizin mükemmel olarak derecelendirilmesinden özellikle gurur duyuyorum. Bu puanlar aynı zamanda stratejimizi daha ileriye sürdürmemiz ve performansımızı daha da odaklı bir şekilde geliştirmemiz için bir teşviktir” dedi.