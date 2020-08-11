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Wilo Türkiye’de Üst Düzey Atama

Pompa sistemleri sektörünün teknolojik markası Wilo’ya 2019 yılında katılan Fatih Öner, Wilo Türkiye Satış Direktörü oldu

İş Dünyası 11.08.2020, 10:01
2009
Wilo Türkiye’de Üst Düzey Atama

           

İleri teknolojisi ile dünyada 148, Türkiye’de ise 28 yıldır faaliyet gösteren pompa sistemlerinin öncü markası Wilo’da önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Wilo Türkiye Satış Direktörlüğü pozisyonuna Fatih Öner atandı.

Pompa sistemleri sektöründe dünya çapında müşterileri için çözüm sağlayıcı olma vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Wilo’da önemli bir atama gerçekleşti. 2019 yılından bu yana Wilo Türkiye bünyesinde Bina Teknolojileri Ticari Satış Müdürü olarak başarılı çalışmalara imza atan Fatih Öner, Wilo Türkiye Satış Direktörü olarak atandı. Bu görev ile birlikte Öner, Wilo Türkiye’nin Bina Teknolojileri, Alt Yapı ve Endüstri olmak üzere tüm satış birimlerinden sorumlu olacak.

Ortaokul ve liseyi Avusturya Lisesi’nde Avusturya Hükümet Bursu ile okuyan Fatih Öner, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi Sistem Dinamiği bölümünün ilk İngilizce destekli program mezunları arasında yer aldı. Öner, HVAC kariyerine teklif, satış ve akabinde bayi sorumlusu olarak Isısan A.Ş. bünyesinde başladı. Isısan Adana bölgeyi kurdu, İzmir bölge sorumluluğu sonrası aktif satıştan mutfağa geçerek ısıtma sistemleri ve yenilenebilir enerjiler ürün departmanı direktörü görevini aldı.  Güneş enerjisi, ısı pompası ve çelik kazan konularında birçok seminer veren Öner, Buderus’un Bosch tarafından satın alınmasının ardından Bosch World AC projesini Türkiye’den yürüterek, proje kapsamında VRF satışı gerçekleştirecek ülkelerde ürün, teknik satış, satış operasyon, pazarlama ve servis konuları üzerinde çalıştı.

Eş zamanlı olarak Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nde de aktif rol üstlenen Öner’in bu dernekte İstanbul Temsilciliği, Komisyon Başkanlıkları ve bir dönem Yönetim Kurulu Üyeliği bulunuyor.

Fatih Öner 1 Temmuz 2020 itibariyle yeni görevini devraldı.

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