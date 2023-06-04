Wilat Türkiye'den Piri Reis Üniversitesi ile Eğitim İşbirliği

Kadınların lojistik ve taşımacılık sektöründeki yerini güçlendirmek, sektördeki kadın sayısını arttırmak ve onlara sektördeki faaliyetleri süresince destek olmak amacıyla kurulan WiLAT Türkiye, Lojistik, Uluslararası Ticaret, IT ve ilgili alanlarda kendini geliştirmek isteyen 3. ve son sınıf kız öğrencilere staj, mentorluk ve istihdam süreçlerinde destek sağlayarak sektöre kazandırılmalarına destek olacak.

Protokol kapsamında; gelecek akademik dönem WİLAT kodlu seçmeli ders açarak, 14 hafta boyunca WiLAT’ın bireysel ve kurumsal üyelerinden kıymetli kadın yöneticilerin anlatımıyla öğrencilerin bilgiyi, iş yaşamının dinamiklerini, uygulamaları sektör temsilcilerinin bizzat kendilerinden dinleme, edinme olanağı sağlanması amaçlandı.

Yöneticilerin deneyimlerini öğrenciler ile paylaşarak, öğrencilerin mezuniyetleri öncesinde iş yaşamına ilişkin bilgi sahibi olmaları, aldıkları kuramsal eğitimin pekişmesi ve yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.. Törende Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, Wilat Türkiye Başkanı Esra Kıvrak, CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız, Başkan Yardımcıları Turhan Özen ve Prof. Dr. Burcu Özsoy’un yanı sıra Piri Reis Üniversitesi ve WiLAT temsilcileri katıldı. Törende söz alan WiLAT Türkiye Başkanı Esra Kıvrak "lojistik sektöründe kadının güçlendirilmesi kapsamında konularında uzman rol model kadınlarla öğrencileri WiLAT dersinde buluşturmanın önemini vurguladı".

CILT Başkanı Berna Akyıldız ise Piri Reis Üniversitesi ile işbirliğini daha da genişleterek yeni projelerde de işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyulacağını iletti. Piri Peis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca, ‘-öncelikle kadınların tüm iş kollarında güçlendirilmesine yönelik çalışmaları için değerli misafirlere teşekkürlerini sundu. Üniversite olarak bu alandaki çalışmaların içinde olmaktan ve oluşturulacak işbirliklerinden memnuniyet duyduğunu ve her zaman kadına yönelik projelerde yer alarak destek verileceğini iletti..