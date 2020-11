Weidmüller’den HDC endüstriyel fiş ve prizler ile güvenilir aktarım imkanı

Kontrol panosunda genellikle elektromanyetik girişim etkili iken pano dışına çıkıldığında elektromanyetik girişimle birlikte iklim şartları da ürün seçiminde önemli bir rol oynuyor. Weidmüller RockStar Endüstriyel Konnektör Ailesi de bu noktada güvenilir bir çözüm sunuyor. Weidmüller, endüstriyel konnektör sınıfındaki geniş ürün yelpazesi ile demiryolu ve rüzgar türbini uygulamalarının yanı sıra yüksek akım uygulamalarında da doğru arayüzü sağlıyor. Uygulama alanına uygun bağlantı teknolojisine sahip olan endüstriyel konnektörler, bu yönüyle farklı uygulamalarda bile rahatlıkla kullanılabiliyor. IP65 ve IP68 / IP69 koruma sınıfına sahip RockStar muhafazaları; toz geçirmeyen, düşük tazyikli sulara ve elektromanyetik girişime karşı koruma sağlayan yapısıyla öne çıkıyor. RockStar ailesinin sağladığı başlıca avantajlar; on iki boyuta kadar dokuz insert ailesi, 35 ampere kadar akımlar ve 830 volta kadar voltajların güvenli aktarımı, 216 kutba kadar kontak yoğunluklarında güvenilir sinyal iletimi ile vidalı, yaylı, crimp, aksiyal, PUSH IN ve SNAP IN bağlantı olarak dikkat çekiyor.

RockStar ModuPlug ile en küçük alanlarda bile yüksek performans

Günümüzde endüstriyel ürünlerin boyut olarak küçülmesine paralel endüstriyel sistemlerin de boyutları küçülüyor. Bağlantı teknolojisinde de mümkün olduğunca küçük alanlarla çok fonksiyona ihtiyaç duyuluyor. Weidmüller’in RockStar ModuPlug ürün grubunda; modüller, çerçeveler, data insertleri ve kontaklar yer alıyor. RockStar ModuPlug sistem çözümü PUSH IN bağlantı teknolojisi sayesinde hızlı ve güvenilir kablolama imkanı sunuyor. Bağlantı teknolojisini giderek daha verimli hale getiren RockStar ModuPlug, en küçük alanlarda bile yüksek performans sunuyor. RockStar ModuPlug, bir konnektörde 48 adede kadar kutup ile sahadan kontrol kabinindeki cihazlara verimli kablolama sağlıyor.

Pek çok farklı sektörün bağlantı teknolojisi için tek çözüm

Çok yönlü yapısıyla farklı sektörlerde kullanılabilen RockStar ModuPlug, robotikten rüzgar türbini ve demiryollarına kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor. İnce 100 A modülleri, düşük alan gereksinimi ile yüksek güç aktarımı sağlıyor. RockStar ModuPlug bağlantı kabloları, tren içinde güvenli veri ve sinyal iletimi için dayanıklı bir çözüm sunuyor. Güvenilir ve az bakım gerektiren çalışmanın kritik önemde olduğu rüzgar türbini sektöründe ise RockStar ModuPlug megabit ve gigabit seviyelerinde veri transferi sağlıyor. En küçük kurulumlarda bile 10 Gbit’e kadar aktarım hızı sunuyor.

Sunduğu avantajlarla fark yaratıyor

Endüstri 4.0 gereksinimlerini karşılayan RockStar ModuPlug’ın pek çok avantajı bulunuyor. Daha az ağırlık ile daha fazla güç sunan “Half 0.5” ve “Single Plus 1.5” genişliklere sahip yeni modülü sayesinde montaj alanının ideal kullanımını sağlıyor. Daha fazla veri daha az limit özelliği sayesinde ise yenilikçi data modülleri 10 Gbit/s'ye kadar aktarım yapıyor. M12 standardına sahip konnektör teknolojisinin kullanılması ile optimum EMC değerlerine ulaşılıyor. Daha az maliyetle daha fazla seçenek sunarak sistem maliyetlerini azaltıyor, kullanıcıların bütçelerini koruyor. Ayrıca 250 V nominal gerilimde 36 sinyal kontağı sayesinde, aynı muhafaza boyutlarına sahip alanda daha fazla sinyal aktarılabiliyor. Çift modül HD 36, piyasa standardından yüzde 50 daha fazlasını başarıyor. Yüksek performanslı konnektörler, pano yapımı ve tesis otomasyonu için esneklik sağlıyor. Sabit kilitleme pozisyonu sayesinde modüller daha hızlı ve daha kolay monte edilebiliyor.

RockStar HighPower trenler ve rüzgar türbinleri için çözüm sunuyor

Weidmüller’in konnektör ailesinden RockStar HighPower özellikle trenler ve rüzgar türbinleri için çözüm sunuyor. Trenlerde cer motoru ile vagonlar arası bağlantıda; rüzgar türbinlerindeki girdap akımlarında da 550 A’e kadar yüksek akım koruması sağlıyor. RockStar HighPower ürün grubunda; HighPower kitleri, HighPower aksesuarları, HighPower kontakları, HighPower uç duvar konnektörü ve HighPower muhafazaları bulunuyor. RockStar HighPower’ın sunduğu en önemli özellikleri arasında; modüler tasarım, en küçük alanlarda yüksek performans, güvenilir iletken bağlantı teknolojisi ve sofistike ekranlama konsepti öne çıkıyor.