Vodafone’luların geleceği Fibaemeklilik ile güvence altında

BES’in büyümesi ve katılımcı sayısının artması için yenilikçi ve öncü uygulamalara her zaman önem verdiklerini belirten Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu şunları söyledi:

“Fibaemeklilik olarak müşteri ihtiyaçlarını analiz ederek, farklı gruplara özel planlar ile sisteme girişleri artırmayı hedefliyoruz. Bunun için potansiyel katılımcılara onların halihazırda kullandıkları kanallardan ulaşmak büyük önem taşıyor. Vodafone ile de bu kapsamda daha önce seyahat sağlık sigortası ürünümüzün satışı için iş birliği yapmış ve güzel sonuçlar elde etmiştik. Şimdi bu iş birliğini bir adım daha ileri taşımaktan ve Vodafone kullanıcılarına ulaşarak BES ile birikim yapmaya teşvik etmekten mutluluk duyuyoruz.. Telekomünikasyon sektörü herkese temas ediyor ve iki sektör arasındaki bu güçlü iş birliği sigorta sektörümüzün daha fazla kişiye erişimi ve büyümesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca tüketici alışkanlıklarının değiştiği ve dijital satın almaların giderek öne çıktığı bu dönemde iki sektörün birlikte imza attığı bu projenin çağın ihtiyaçlarına yanıt vermesi ve sektöre öncülük etmesi açısından da kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Fibaemeklilik olarak farklı projelerle herkesi gelecekleri için birikim yapıp hayallerini güvence altına alma konusunda teşvik etmeyi ve Bireysel Emeklilik Sistemimizi büyütmeyi sürdüreceğiz.”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ise şunları ifade etti:

“Vodafone Sigorta Aracılık Hizmetleri adıyla kurduğumuz yeni iştirakimizle, sigorta pazarının dijitalleşmesini ivmelendirmeyi ve müşterilerimizin sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemi kapsamında özel ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefliyoruz. Bunu yaparken, doğru müşteri içgörülerini tespit ederek, güvenilir sigorta sağlayıcılarının müşteri ihtiyaçlarına cevap verebildiği ürünlerin satışına aracılık ediyoruz. Bu ürünleri dijital servislerimizle entegre ederek, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları anlarda doğru sigorta ve bireysel emeklilik ürünleriyle buluşmasını sağlıyoruz. Fibaemeklilik ile yaptığımız iş birliği de bu anlayışımızın doğrudan bir yansıması olarak bizim için önem taşıyor. Fibaemeklilik BES planıyla, müşterilerimize geleceklerini güvence altına alma imkânı sunacak olmanın mutluluğu içindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu güvencelere uçtan uca bir dijital deneyimle erişebilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.”

Vodafone’lu aileler hem kendileri hem çocukları için birikim yapacak

18 yaş altındaki bireyler de bu plana katılarak BES’li olabiliyor. Böylece Vodafone’lular sadece kendi gelecekleri için değil, çocuklarının geleceği ve hayalleri için de birikim yapmaya başlıyor. 18 yaş altının sisteme katılımını teşvik ederken Türkiye’nin geleceğine de katkı sağlamayı hedefleyen Fibaemeklilik, Anne Çocuk Eğitim Vakfının(AÇEV) Okuyan Bir Gelecek projesine destek veriyor. Türkiye’de kitapsız çocuk kalmaması için yola çıkan Okuyan Bir Gelecek projesine verilen destek sayesinde BES’liler çocuklarının geleceği için birikim yaparken, geleceğin okuryazarlarının yetişmesine ve Türkiye’nin geleceğine de katkı sağlıyor.

Uygulama üzerinden bir tıkla BES’li olmak mümkün

Vodafone aboneleri, “Vodafone Yanımda” uygulamasındaki sigorta sekmesine tıklayarak Fibaemeklilik BES planı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabiliyor. Sayfada yer alan “Beni ara” butonunu tıklayan müşteriler, Fibaemeklilik çağrı merkezi yetkililerinin kendilerine ulaşmalarını sağlayabiliyor. Aylık 200 TL’den başlayan katkı paylarıyla dahil olunabilen planla ilgili tüm detaylara “Vodafone Yanımda” uygulamasından ulaşılabiliyor.