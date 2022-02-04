VODAFONE’DAN SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine dijital dünyada kazandıran fırsatlar sunmaya devam ediyor. Vodafone’un Sevgililer Günü’ne özel olarak düzenlediği kampanyada, Online Mağaza’da ve Vodafone mağazalarında yer alan pek çok cihaz indirimli sunuluyor. Buna göre, 64MP dörtlü kamera sayesinde sunduğu ultra geniş açısı ve muhteşem fotoğraf çekim kalitesi ile en güzel anıları ölümsüzleştiren Redmi Note 10s 128 GB akıllı telefon, Vodafone Online Mağaza’dan 336 TL indirimle satın alınabiliyor. Online Mağaza’da ayrıca, Sevgililer Günü’nde en güzel müzikleri birlikte dinleme imkânı veren Vivo kablosuz kulaklıklar peşin fiyatına 12 ayda ödeme fırsatıyla ilk defa Vodafone’da satışa sunulurken, “Muhteşem İkili” kampanyasıyla da Xiaomi Redmi 9C 64 GB akıllı telefon alana Xiaomi Mi Band6 akıllı bileklik %50 indirimli satılıyor.

Online’e ek olarak 20’yi aşkın cihazda indirim

Vodafone Online Mağaza’ya özel modellerin yanında, Sevgililer Günü için akıllı telefondan akıllı saate, Bluetooth kulaklıktan akıllı ev ürünlerine kadar birçok kategoride 20’yi aşkın cihazda indirim de uygulanıyor. Kullanıcılar, Vodafone’un Sevgililer Günü kampanyası sayesinde Samsung, Oppo, Apple, JBL, Amazfit gibi pek çok tanınmış markanın ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabiliyor.

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, müşterilerimizin teknoloji alışverişlerine özel sunduğumuz avantajlarla her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Gerek mağazalarımızdan gerekse online kanallarımızdan müşterilerimizin her tür teknoloji ihtiyacına yönelik kampanyalar düzenliyoruz. Sevgililer Günü’ne özel kampanyamızda da akıllı telefondan kablosuz kulaklığa pek çok ürünü indirimli fiyatlarla sunuyoruz. Bu anlamlı günde sevdiklerini teknolojik bir ürünle sevindirmek isteyen herkesi Vodafone’a bekliyoruz.”

Dijital asistan TOBi ile mağazada online alışveriş

Vodafone müşterileri, kişisel dijital asistan TOBi sayesinde online’a özel cihaz ve kampanyalara mağazalardan da ulaşabiliyor. Online’a özel tüm Sevgililer Günü cihaz kampanyaları, TOBİ dijital asistan üzerinden Vodafone mağazalarında da geçerli olacak.

Vodafone’un Sevgililer Günü kampanyası hakkında ayrıntılı bilgi için vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.