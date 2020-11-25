VODAFONE REWORLD’DE EĞİTİMLERE “5G VE IOT” İLE DEVAM EDİLDİ

“Amaç odaklı bir şirket olma” hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, imeceLAB ve S360 yürütücülüğünde hayata geçirdiği açık inovasyon programı ReWorld kapsamında katılımcılara eğitim desteği vermeye devam ediyor. Ön kuluçka sürecine katılmaya hak kazanan 15 takımdan 46 katılımcı, “Atığın Ötesinde Paneli” ve “Sistemsel Düşünce Eğitimi”nin ardından, son olarak, Vodafone Red Akademi gönüllü eğitmenleri tarafından verilen “5G ve IoT (Nesnelerin İnterneti)” eğitimine katıldı. Takımların e-atık, 5G ve IoT’ye dair derinlemesine bilgi sahibi olması amacıyla düzenlenen eğitimde, “5G nedir, 5G’nin e-atık oluşumuna etkisi, IoT ve akıllı atık toplama sistemlerinin çalışma modelinin geri dönüşüm ve atık toplama sürecine katkıları” gibi konular aktarıldı. Yaklaşık 2 saat süren eğitimde, katılımcıların konuyla ilgili merak ettikleri sorular da yanıtlandı.

ReWorld eğitimlerini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“‘Amaç odaklı bir şirket’ olarak, operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyada en hızlı artış gösteren atık kollarından biri olan e-atıklar, doğru yönetilmediğinde çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye büyük zarar veriyor. Günümüzde sosyal ve çevresel sorunların çözümünde çok paydaşlı hareket edilmesine ihtiyaç var. Hayata geçirdiğimiz ReWorld programıyla, e-atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak istiyoruz. Programımızda, ön kuluçka sürecine katılmaya hak kazanan gençlerimizin eğitimlerine devam ediyor, takımlarımızı alanlarında uzman eğitmenlerle buluşturuyoruz. Projelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz eğitim ve mentorluk desteği ile e-atık sorununa gençlerle birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Vodafone olarak, e-atık yönetimini öncelikli konularımız arasında konumlandırmaya devam edeceğiz.”

28 Kasım’da “Döngüsellik Eğitimi”

ReWorld programı ön kuluçka süreci katılımcıları için 28 Kasım’da “Döngüsellik Eğitimi” düzenlenecek. Üretim ve tüketim alışkanlıklarının kökten değiştiği, doğayı rehber alan yeni bir ekonomik model olarak tanımlanan; bununla birlikte, atık kavramının ve atığın değerinin yeniden tanımlanmasını gerektiren Döngüsel Ekonomi yaklaşımının ele alınacağı eğitimle, e-atık sorununa üretilecek çözümlerde döngüsel yaklaşımın benimsenmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

Ön kuluçka 23 Aralık’ta tamamlanacak

ReWorld açık inovasyon programı kapsamında ön kuluçka sürecine katılmaya hak kazanan takımlar, “E-atık sorununa nasıl kapsayıcı, sistematik ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna yönelik yenilikçi, teknolojik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirecek. 18-30 yaş arasındaki üniversite veya yüksek lisans öğrencileri, yeni mezunlar ve genç profesyonelleri kapsayan katılımcılar, süreçte sağlanan mentorluk desteği ile farklı disiplinlerden 60’ı aşkın mentora erişerek projelerini ilerletme imkânı bulacak. Ön kuluçka süreci 23 Aralık’ta tamamlanacak.

Kuluçka Şubat 2021’de tamamlanacak

Ön kuluçka süreci sonunda seçici kurul tarafından seçilecek 4 takım, kuluçka sürecine dahil edilecek. Kuluçka programına seçilen takımlar, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi sertifikalı Sürdürülebilirlik Liderliği Programı’na katılım hakkı kazanacak. Ayrıca, kuluçka programına seçilen takımlara Girişimcilik Koçluğu verilecek ve fikirlerini geliştirmeleri için destek mahiyetinde tohum yatırımı sağlanacak. 2 ay sürecek kuluçka süreci, Şubat 2021 sonu itibarıyla tamamlanacak.

Vodafone hakkında

Avrupa ve Afrika'nın lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Amacımız, "Daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamak". Uzmanlığımız ve büyüklüğümüz, toplumda olumlu bir değişim yaratmak açısından bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Şebekelerimiz; aileleri, arkadaşları, işletmeleri ve kamu kurumlarını birbiriyle bağlantıda tutuyor. COVID-19 sürecinin de açıkça gösterdiği gibi, gerek ekonomilerde sürekliliğin sağlanmasında, gerekse eğitim ve sağlık gibi kritik sektörlerin işleyişinde hayati rol oynuyoruz.

Avrupa'nın en büyük mobil ve sabit ağ operatörü, dünyanın ise lider IoT (Nesnelerin İnterneti) sağlayıcısı konumundayız. Afrika'daki M-Pesa teknoloji platformumuz, 45 milyondan fazla insanın mobil ödemelere ve finansal hizmetlere erişimini sağlıyor. 21 ülkede mobil ve sabit ağlar işletiyor, 48 ülkede daha mobil ağlarda iş ortaklıkları yürütüyoruz. 30 Eylül 2020 itibarıyla 300 milyondan fazla mobil müşterimiz, 27 milyondan fazla sabit genişbant müşterimiz, 22 milyondan fazla TV müşterimiz bulunuyor. Ayrıca, 112 milyondan fazla IoT cihazına bağlantı sağladık.

Doğum ve ebeveyn izni politikalarımızla çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklerken, bağlantıda olmalarını sağlayarak kadınları güçlendiriyoruz. Kadınların, kız çocuklarının ve toplumun her kesiminin eğitime ve dijital becerilere erişimine katkı sağlıyoruz. Irk, etnik köken, engellilik hali, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, inanç, kültür veya inanç ayrımı yapmaksızın tüm bireylere saygı duyuyoruz.

Gezegenimiz üzerindeki etkimizi azaltmak üzere önemli adımlar atıyoruz. Buna göre, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı %50 azaltmayı, kullandığımız elektriğin %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi ve yedek olarak ayrılan şebeke ekipmanlarımızın %100'ünü tekrar kullanmayı, yeniden satmayı veya geri dönüştürmeyi hedefliyoruz.

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